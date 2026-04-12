Алькарас и Синнер определили чемпиона Мастерса в Монте-Карло
Янник обыграл Карлоса Алькараса в финальном поединке тысячника в Монако
Второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер стал чемпионом грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло.
Янник обыграл первую ракетку мира, прошлогоднего чемпиона, испанца Карлоса Алькараса в двух сетах за 2 часа час и 15 минут – 7:6 (7:5), 6:3.
Счет очных встреч игроков – 10:7 по прежнему в пользу испанца.
Синнер впервые выиграл трофей грунтового Мастерса.
С понедельника, 13 апреля, Янник вернется на первую строчку мирового рейтинга ATP.
Итальянец оформил 22-ю победу подряд на турнирах уровня Мастерс и выиграл 27-й титул в карьере.
Янник стал третьим игроком в истории, который выиграл четыре Мастерса подряд (ATP 1000 Париж в 2025 году, ATP 1000 Индиан-Уэллс и ATP 1000 Майами в 2026 году, после Новака Джоковича (трижды достигал такого показателя) и Рафаэля Надаля (один раз).
Синнер стал вторым итальянцем после Фабио Фоньини (2019 год), которому удалось завовевать трофей Мастерса в Монте-Карло.
ATP 1000 Монте-Карло. Финал
Карлос Алькарас [1] – Янник Синнер [2] – 6:7 (5:7), 3:6
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист обеспокоен делами в расположении криворожского Кривбасса
На старте основной сетки Вероника встретится со Слоан Стивенс