Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алькарас и Синнер определили чемпиона Мастерса в Монте-Карло
12 апреля 2026, 18:37 | Обновлено 12 апреля 2026, 19:42
Алькарас и Синнер определили чемпиона Мастерса в Монте-Карло

Янник обыграл Карлоса Алькараса в финальном поединке тысячника в Монако

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер стал чемпионом грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

Янник обыграл первую ракетку мира, прошлогоднего чемпиона, испанца Карлоса Алькараса в двух сетах за 2 часа час и 15 минут – 7:6 (7:5), 6:3.

Счет очных встреч игроков – 10:7 по прежнему в пользу испанца.

Синнер впервые выиграл трофей грунтового Мастерса.

С понедельника, 13 апреля, Янник вернется на первую строчку мирового рейтинга ATP.

Итальянец оформил 22-ю победу подряд на турнирах уровня Мастерс и выиграл 27-й титул в карьере.

Янник стал третьим игроком в истории, который выиграл четыре Мастерса подряд (ATP 1000 Париж в 2025 году, ATP 1000 Индиан-Уэллс и ATP 1000 Майами в 2026 году, после Новака Джоковича (трижды достигал такого показателя) и Рафаэля Надаля (один раз).

Синнер стал вторым итальянцем после Фабио Фоньини (2019 год), которому удалось завовевать трофей Мастерса в Монте-Карло.

ATP 1000 Монте-Карло. Финал

Карлос Алькарас [1] – Янник Синнер [2] – 6:7 (5:7), 3:6

Алина Грушко
Карлітос після саншайну оговтувався морально від демотивації , а тепер треба після яхти оговтатися фізично. Ще збоїть його магія - місцями геніально, місцями закрий очі і плач. А Сіннер як завжди робот просто. Свого часу Джокович перегнав двох більш талановитих гравців якраз за рахунок стабільності і можливості знаходити мотивацію взагалі незрозуміло звідки.
