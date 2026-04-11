Цыганков против Лунина, победы теннисной сборной, наследство Луческу

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 10 апреля.

1. Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны

Команда Мичела провела образцовую игру на Сантьяго Бернабеу

2A. Скучная игра, огненная кульминация. Рух и Колос во Львове сыграли вничью

Команды обменялись голами в конце поединка

2B. Разгром по-житомирски. Полесье обыграло Полтаву в матче УПЛ

Волки не оставили ни одного шанса дебютанту УПЛ, нанеся 33 удара

3. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус объявил о подписании контракта с тренером

Лучано Спаллетти получил новый договор с клубом из Турина

4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ворсклы стал спортивным директором клуба

Владимир Чеснаков вернулся в полтавскую команду

5. Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку

Экс-наставник Шахтера и Динамо умел зарабатывать и инвестировать деньги

6. С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины по футзалу

Киевский ХИТ в финале обыграл Кардинал из Ровно

7A. Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц

Марта в двух сетах справилась с Магдой Линетт в первом матче КБДК-2026

7B. Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву

Элина вовремя вернулась в игру и принесла украинской сборной второе очко

8. Украинский клуб – в центре масштабных перемен в Плюс-Лиге. Что известно?

Барком-Кажаны извлекли выгоду из кризиса многократных чемпионов

9. Тайсон Фьюри возвращается в очередной раз – боем с канадским россиянином

Возвращение ради денег или титулов?

10. Лучшая победа нынешнего Шахтера. Но не без ложки дегтя

О разнице, которую делают донецкие бразильцы