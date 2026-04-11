Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков против Лунина, победы теннисной сборной, наследство Луческу
Другие новости
11 апреля 2026, 11:43 | Обновлено 11 апреля 2026, 11:53
Цыганков против Лунина, победы теннисной сборной, наследство Луческу

Главные новости за 10 апреля на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 10 апреля.

1. Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Команда Мичела провела образцовую игру на Сантьяго Бернабеу

2A. Скучная игра, огненная кульминация. Рух и Колос во Львове сыграли вничью
Команды обменялись голами в конце поединка

2B. Разгром по-житомирски. Полесье обыграло Полтаву в матче УПЛ
Волки не оставили ни одного шанса дебютанту УПЛ, нанеся 33 удара

3. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус объявил о подписании контракта с тренером
Лучано Спаллетти получил новый договор с клубом из Турина

4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ворсклы стал спортивным директором клуба
Владимир Чеснаков вернулся в полтавскую команду

5. Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Экс-наставник Шахтера и Динамо умел зарабатывать и инвестировать деньги

6. С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины по футзалу
Киевский ХИТ в финале обыграл Кардинал из Ровно

7A. Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц
Марта в двух сетах справилась с Магдой Линетт в первом матче КБДК-2026

7B. Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Элина вовремя вернулась в игру и принесла украинской сборной второе очко

8. Украинский клуб – в центре масштабных перемен в Плюс-Лиге. Что известно?
Барком-Кажаны извлекли выгоду из кризиса многократных чемпионов

9. Тайсон Фьюри возвращается в очередной раз – боем с канадским россиянином
Возвращение ради денег или титулов?

10. Лучшая победа нынешнего Шахтера. Но не без ложки дегтя
О разнице, которую делают донецкие бразильцы

главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем