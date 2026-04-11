Цыганков против Лунина, победы теннисной сборной, наследство Луческу
Главные новости за 10 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 10 апреля.
1. Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Команда Мичела провела образцовую игру на Сантьяго Бернабеу
2A. Скучная игра, огненная кульминация. Рух и Колос во Львове сыграли вничью
Команды обменялись голами в конце поединка
2B. Разгром по-житомирски. Полесье обыграло Полтаву в матче УПЛ
Волки не оставили ни одного шанса дебютанту УПЛ, нанеся 33 удара
3. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус объявил о подписании контракта с тренером
Лучано Спаллетти получил новый договор с клубом из Турина
4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ворсклы стал спортивным директором клуба
Владимир Чеснаков вернулся в полтавскую команду
5. Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Экс-наставник Шахтера и Динамо умел зарабатывать и инвестировать деньги
6. С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины по футзалу
Киевский ХИТ в финале обыграл Кардинал из Ровно
7A. Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц
Марта в двух сетах справилась с Магдой Линетт в первом матче КБДК-2026
7B. Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Элина вовремя вернулась в игру и принесла украинской сборной второе очко
8. Украинский клуб – в центре масштабных перемен в Плюс-Лиге. Что известно?
Барком-Кажаны извлекли выгоду из кризиса многократных чемпионов
9. Тайсон Фьюри возвращается в очередной раз – боем с канадским россиянином
Возвращение ради денег или титулов?
10. Лучшая победа нынешнего Шахтера. Но не без ложки дегтя
О разнице, которую делают донецкие бразильцы
