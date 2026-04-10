Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) принесла национальной сборной первое очко в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 против Польши.

10 апреля Костюк вышла на корт против лидера соперниц Магды Линетт (WTA 55) и одержала убедительную победу в двух сетах.

Квалификация Кубка Билли Джин Кинг 2026. 10 апреля

Украина – Польша. Первый матч

Марта Костюк – Магда Линетт – 6:4, 6:0

За матч Марта не отдала ни одной своей подачи. В первом сете Костюк понадобилось время для того, чтобы найти свою игру на приеме – в 10-м гейме Марта сделала брейк и забрала стартовую партию.

Во втором сете борьбы уже не было – украинка идеально воспользовалась психологическим преимуществом, сходу сделав брейк и отыграв один брейк-поинт во втором гейме на подаче. Далее на корте была тотальная доминация от Костюк – 6:0.

Марта и Магда открыли поединок украинской и польской сборных. Следующими на корт выйдут Элина Свитолина (WTA 7) и Катажина Кава (WTA 160), которые завершат первый игровой день.

Для общей победы необходимо набрать три очка. Победительницы противостояния квалифицируются в финальную часть КБДК-2026.

Поединок сборных Украины и Польши проходит на грунтовом корте стадиона PreZero Arena Gliwice.

ВИДЕО. Реализованный матчбол Марты Костюк