  4. Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц
Кубок Билли Джин Кинг
10 апреля 2026, 18:40 | Обновлено 10 апреля 2026, 19:40
3163
7

Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц

Марта в двух сетах справилась с Магдой Линетт в первом матче противостояния КБДК-2026

10 апреля 2026, 18:40 | Обновлено 10 апреля 2026, 19:40
3163
7 Comments
Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) принесла национальной сборной первое очко в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 против Польши.

10 апреля Костюк вышла на корт против лидера соперниц Магды Линетт (WTA 55) и одержала убедительную победу в двух сетах.

Квалификация Кубка Билли Джин Кинг 2026. 10 апреля

Украина – Польша. Первый матч

Марта Костюк – Магда Линетт – 6:4, 6:0

За матч Марта не отдала ни одной своей подачи. В первом сете Костюк понадобилось время для того, чтобы найти свою игру на приеме – в 10-м гейме Марта сделала брейк и забрала стартовую партию.

Во втором сете борьбы уже не было – украинка идеально воспользовалась психологическим преимуществом, сходу сделав брейк и отыграв один брейк-поинт во втором гейме на подаче. Далее на корте была тотальная доминация от Костюк – 6:0.

Марта и Магда открыли поединок украинской и польской сборных. Следующими на корт выйдут Элина Свитолина (WTA 7) и Катажина Кава (WTA 160), которые завершат первый игровой день.

Для общей победы необходимо набрать три очка. Победительницы противостояния квалифицируются в финальную часть КБДК-2026.

Поединок сборных Украины и Польши проходит на грунтовом корте стадиона PreZero Arena Gliwice.

Украина – Польша – 1:0

  • Марта Костюк Магда Линетт – 6:4, 6:0

ВИДЕО. Реализованный матчбол Марты Костюк

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Аж невдобно. 
Молодець! З перемогою!
Марту з перемогою. У першому сеті Марта мабуть боялася віддати сет через можливі помилки, тому грала більше в захисті, і тримала свою подачу. А отримавши сет, в даному випадку, Марта заспокоїлася, і почала грати в своє задоволення з хорошою атакою. 
Ну Марта, ну вогонь в 2 сеті влаштувала, молодець, тепер слово за Елькою, думаю там має бути ще простіше
Другий сет, як у дитя цукерку)))
Лидерка? А Свентек, отказалась выступать?
А де можна подивитись теніс?
