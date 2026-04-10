Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву

Элина вовремя вернулась в игру и принесла украинской сборной второе очко в поединке КБДК

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) выиграла матч за национальную сборную в противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши.

Во второй игре противостояния Свитолина вышла на корт против Катажины Кавы (WTA 160) и нанесла ей разгромное поражение в двух сетах.

Квалификация Кубка Билли Джин Кинг 2026. 10 апреля

Украина – Польша. Второй матч

Элина Свитолина – Катажина Кава – 6:2, 6:1

Элина начала с двух отданных подач – Кава повела со счетом 2:1. После этого Свитолина выиграла восемь геймов подряд и вскоре довольно быстро завершила поединок.

Элина принесла сине-желтым второе очко. В первой игре противостояния Марта Костюк одолела Магду Линетт – 6:4, 6:0.

СВИТОЛИНА: «Очень хорошо, что капитан меня немного успокоил»
ВИДЕО. Реализованный матчбол и победные эмоции Костюк после игры с Линетт
КОСТЮК: «Я несколько раз играла против Магды, и это всегда борьба»
По-знущались. 
