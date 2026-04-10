Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Элина вовремя вернулась в игру и принесла украинской сборной второе очко в поединке КБДК
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) выиграла матч за национальную сборную в противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши.
Во второй игре противостояния Свитолина вышла на корт против Катажины Кавы (WTA 160) и нанесла ей разгромное поражение в двух сетах.
Квалификация Кубка Билли Джин Кинг 2026. 10 апреля
Украина – Польша. Второй матч
Элина Свитолина – Катажина Кава – 6:2, 6:1
Элина начала с двух отданных подач – Кава повела со счетом 2:1. После этого Свитолина выиграла восемь геймов подряд и вскоре довольно быстро завершила поединок.
Элина принесла сине-желтым второе очко. В первой игре противостояния Марта Костюк одолела Магду Линетт – 6:4, 6:0.
