10 апреля 2026, 23:59 | Обновлено 11 апреля 2026, 00:21
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны

Команда Мичела провела образцовую игру на Сантьяго Бернабеу

ФК Жирона

В 31-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» принимал «Жирону».

С первых минут «Реал» вцепился в мяч и начал душить соперника высоким темпом и постоянным давлением. «Жирона» ожидаемо села в глухую оборону, выставив два плотных эшелона и полностью отдав территорию, рассчитывая только на редкие, но резкие контратаки. Уже в самом начале одна из них едва не наказала хозяев – Унаи вывалился на удар из штрафной и пробил в ближний угол, но Лунин в последний момент спас.

Дальше началась классическая осада. «Реал» буквально не выпускал соперника со своей половины, зажимал, грузил штрафную подачами, искал Мбаппе в каждом эпизоде, но «Жирона» стояла насмерть и блокировала всё, что летело в сторону ворот. Единственный по-настоящему опасный момент в первом тайме – удар Вальверде с убойной позиции, который Гассанига вытащил в прыжке.

Во втором тайме давление хозяев наконец дало результат на 51-й минуте, но гол получился с привкусом хаоса. Вальверде пробил издали, мяч пошёл неудобно, Гассанига сначала всё контролировал, но в решающий момент сыграл откровенно неуверенно – неудачно отбил руками, и мяч срикошетил в ворота. До этого он тащил всё подряд, но этот эпизод просто сломал идеальную картину.

И вот тут «Реал» допустил главную ошибку – вместо того чтобы добить соперника, команда отдала инициативу. «Жирона» мгновенно почувствовала кровь и пошла вперёд без страха. Темп вырос, «Реал» поплыл в центре поля, и гости этим воспользовались. Лемар получил мяч на фланге, спокойно сместился в центр, не встретив должного сопротивления, и бахнул из-за штрафной – мощно, точно, без шансов для Лунина. 1:1, и «Бернабеу» резко замолчал.

В концовке «Реал» устроил финальную осаду, но это уже была суета: навесы, удары в блок, потери, нервозность. «Жирона» терпела, выгрызала каждый мяч и просто дожила до финального свистка.

Итог – 1:1. «Жирона» не просто выстояла, а вытащила результат силой характера прямо на «Бернабеу», пока «Реал» сам упустил матч из рук.

Чемпионат Испании. 31-й тур.

«Реал» – «Жирона» – 1:1

Голы: Вальверде, 51 – Лемар, 62.

Предупреждения: Мбаппе, 34, Вальверде, 76 – Ринкон, 88.

«Реал»: Лунин, Гарсия (Менди, 80), Асенсио, Милитао (Хейсен, 64), Карвахаль, Камавинга (Тчуамени, 80), Вальверде, Беллингем (Гюлер, 64), Винисиус, Диас (Гарсия, 84), Мбаппе.

Запасные: Фортеа, Питарч, Алаба, Гарсия, Гюлер, Менди, Моран, Себальос, Тчуамени, Фран, Хейсен, Янес

«Жирона»: Гассанига, Рейс, Франсес, Морено, Мартинес, Мартин (Бельтран, 84), Витсель, Лемар (Ринкон, 70), Цыганков, Унаи (Хиль, 70), Эчеверри (Руис, 64 (Стуани, 84)).

Запасные: Курума, Крапивцов, Ринкон, Бельтран, Бланко, Лопес, Рока, Руис, Стуани, Хиль

«Стадион»: Сантьягу Бернабеу

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас

Реал Мадрид Жирона Реал - Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига отчеты
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
Столько наколочено ударов и создано моментов, но реализация у Реала при наличии двух форвардов экстракласса просто жесть, причем она почему-то с выздоровлением Мбаппе вдруг пропала - 2 поражения и ничья. Пока он лечился вынесли Бенфику, Атлетико и Ман Сити.
Молодці Жирона, втримали, як не намагався Мбапе випросити пенальті.
Не дали можливості Алонсо будувати нову команду, ну і виймайте тепер.
Не вболіваю за реал
але не треба було міняти анчелотті
вони були створені одне для одного
як клоп та лівер
и как жешь этим сукам потом везёт в ЛЧ ...
Та й добре,хто тепер за такий Реал *топить*з Віні і Ніндзяю.
Циганков класно відіграв. Хоч без голів і асистів, але купа відборів і боротьби.
Пафосная ничья☝️
Добре хоч, що Лунін не пропустив щось схоже на те, що пропустив його тіпа візаві)))
Команде Цыганкова🇺🇦 поздравления. Ничья с величайшим клубом это достижение. Этот балл, возможно, пригодится жиронцам в борьбе за ек.
Повезло що Ваната не було
