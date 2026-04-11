  4. Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
10.04.2026 22:00 – FT 1 : 1
Жирона
Испания
11 апреля 2026, 00:02 | Обновлено 11 апреля 2026, 00:03
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 31-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал

«Реал» и «Жирона» встретились в поединке 31-г тура чемпионата Испании.

Поединок принимает стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Команды разошлись вничью со счетом 1:1, забивали Федерико Вальверде и Тома Лемар.

В стартовом составе хозяев поля вышел украинский голкипер Андрей Лунин. Он провел на поле весь матч и пропустил один мяч.

У гостей с первых минут на поле вышел вингер Виктор Цыганков, он также провел на поле весь поединок, без результативных действий. Владислав Крапивцов матч начал со скамьи запасных.

Чемпионат Испании. 31-й тур

Реал Мадрид – Жирона – 1:1

Голы: Вальверде, 51 – Лемар, 62

ГОЛ! Федерико Вальверде, 51-я минута, 1:0

ГОЛ! Тома Лемар, 62-я минута, 1:1

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Тома Лемар (Жирона), асcист Арнау Мартинес.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид), асcист Браим Диас.
Даниил Кирияка
