Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 31-го тура Ла Лиги
«Реал» и «Жирона» встретились в поединке 31-г тура чемпионата Испании.
Поединок принимает стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Команды разошлись вничью со счетом 1:1, забивали Федерико Вальверде и Тома Лемар.
В стартовом составе хозяев поля вышел украинский голкипер Андрей Лунин. Он провел на поле весь матч и пропустил один мяч.
У гостей с первых минут на поле вышел вингер Виктор Цыганков, он также провел на поле весь поединок, без результативных действий. Владислав Крапивцов матч начал со скамьи запасных.
Чемпионат Испании. 31-й тур
Реал Мадрид – Жирона – 1:1
Голы: Вальверде, 51 – Лемар, 62
ГОЛ! Федерико Вальверде, 51-я минута, 1:0
ГОЛ! Тома Лемар, 62-я минута, 1:1
События матча
