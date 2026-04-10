  4. Реал Мадрид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
10.04.2026 22:00
10 апреля 2026, 14:59
Реал Мадрид – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок начнется 10 апреля в 22:00 по Киеву

10 апреля на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 31-го тура Примеры Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Жироной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда сейчас находится в непривычной ситуации, и не зря именно она открывает тур. Нужно признать откровенно, что для нее, несмотря на формальные шансы на титул, не будет приоритетом данный поединок. Уже понятно, что спасти 2026-й год можно только в Лиге чемпионов. А там гранд из Испании, выбив в плей-офф Бенфику и Манчестер Сити, сейчас ведет спор в четвертьфинале с Баварией. Дома во вторник, только пропустив дважды, хозяева проснулись и хотя бы свели поражение к минимальному. Но все равно теперь нужно выигрывать в Мюнхене

В других турнирах уже фактически провал. Еще Хаби Алонсо вылетел из клубного чемпионата мира и проиграл финал Суперкубка. Уже Арбелоа дебютировал неудачей с Альбасете в Копе дель Рей, а после 1:2 с Мальоркой в крайнем туре (и снова с Луниным в воротах) отставание в Примере от Барселоны выросло до семи очков - такое уже не отыграть.

Жирона

Клуб выстрелил в 2023/2024, с выходом на третье место. Но после такого взлета было глубокое падение: ничего не показал в Лиге чемпионов и быстро и бесславно вылетев из кубка, Цыганков и компания остановились буквально в одном очке от понижения в Сегунду. И очень тяжело, с поражений, летом начинали и новую темпораду.

Прибавила команда из Каталонии, в том числе, за счет удачного подписания Ваната, что уже забил девять голов и принес немало побед. В крайнем туре, правда, его пришлось очень рано менять. Но все равно там получилось сенсационно выиграть у Вильярреала, что претендует на третье место. Таким образом, с 37 очками подопечные Мичела поднялись уже на двенадцатое место - если продолжать с тем же темпом, то можно и на борьбу за место в зоне еврокубков замахнуться!

Статистика личных встреч

У мадридского гранда было четыре победы кряду. Но в ноябре он ограничился выездной ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы ожидаемо ждут победы хозяев. Но, кажется, при этом совсем уж недооценивают гостей - ставим, что Цыганков и компания выиграют с форой +2,0 голов (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
10 апреля 2026 -
22:00
Жирона
Даниил Агарков
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Сложно сказать. Если ЛНЗ обыграет Шахтер...»
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
Лучшая победа нынешнего Шахтера. Но не без ложки дегтя
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
Майрис БРИЕДИС: «Ему заплатили слишком много. Это точно его последний бой»
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Суркис обратился к Пономаренко после его езды под 250 км в час
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
