10 апреля на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 31-го тура Примеры Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Жироной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда сейчас находится в непривычной ситуации, и не зря именно она открывает тур. Нужно признать откровенно, что для нее, несмотря на формальные шансы на титул, не будет приоритетом данный поединок. Уже понятно, что спасти 2026-й год можно только в Лиге чемпионов. А там гранд из Испании, выбив в плей-офф Бенфику и Манчестер Сити, сейчас ведет спор в четвертьфинале с Баварией. Дома во вторник, только пропустив дважды, хозяева проснулись и хотя бы свели поражение к минимальному. Но все равно теперь нужно выигрывать в Мюнхене

В других турнирах уже фактически провал. Еще Хаби Алонсо вылетел из клубного чемпионата мира и проиграл финал Суперкубка. Уже Арбелоа дебютировал неудачей с Альбасете в Копе дель Рей, а после 1:2 с Мальоркой в крайнем туре (и снова с Луниным в воротах) отставание в Примере от Барселоны выросло до семи очков - такое уже не отыграть.

Жирона

Клуб выстрелил в 2023/2024, с выходом на третье место. Но после такого взлета было глубокое падение: ничего не показал в Лиге чемпионов и быстро и бесславно вылетев из кубка, Цыганков и компания остановились буквально в одном очке от понижения в Сегунду. И очень тяжело, с поражений, летом начинали и новую темпораду.

Прибавила команда из Каталонии, в том числе, за счет удачного подписания Ваната, что уже забил девять голов и принес немало побед. В крайнем туре, правда, его пришлось очень рано менять. Но все равно там получилось сенсационно выиграть у Вильярреала, что претендует на третье место. Таким образом, с 37 очками подопечные Мичела поднялись уже на двенадцатое место - если продолжать с тем же темпом, то можно и на борьбу за место в зоне еврокубков замахнуться!

Статистика личных встреч

У мадридского гранда было четыре победы кряду. Но в ноябре он ограничился выездной ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы ожидаемо ждут победы хозяев. Но, кажется, при этом совсем уж недооценивают гостей - ставим, что Цыганков и компания выиграют с форой +2,0 голов (коэффициент - 1,60).