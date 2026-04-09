  4. Реал Мадрид – Жирона. Текстовая трансляция матча
09 апреля 2026, 20:43 | Обновлено 09 апреля 2026, 20:45
Следите за текстовой трансляцией поединка 31-го тура Испанской Ла Лиги

ФК Жирона

В 31-м туре Ла Лиги мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Жирону». Начало встречи – 10 апреля в 22:00.

Команда Арбелоа переживает тяжелый период. В прошлом туре чемпионата Испании команда проиграла «Мальорке» 2:1. Тем самым отставание от «Барселоны» уже составляет 7 очков. Ла Лига выходит на финишную прямую, и даже с учетом того, что «Реал» и «Барселона» еще будут играть между собой, такое отставание отыграть будет крайне сложно. На неделе «сливочные» проиграли дома «Баварии» 1:2 и стоят на грани вылета. Нынешнюю «Баварию» обыграть в Мюнхене будет крайне сложно.

Что касается «Жироны», то команда Цыганкова и Ваната закрепилась в середине турнирной таблицы. На прошлой неделе команда сумела обыграть «Вильярреал», который сейчас расположился в тройке лидеров. И благодаря этой победе команда сумела обойти некоторых конкурентов и сейчас расположилась на 12-м месте. До зоны вылета уже 8 очков – хорошее преимущество, но расслабляться еще рано.

Обе команды имеют травмированных игроков. У «Реала» не сыграют Родриго и Куртуа, а также Мастантуоно не сыграет из-за дисквалификации. У «Жироны» травмировался Ванат, также вне игры Ван Де Бек, Тер Штеген и Порту. Под вопросом участие Блинда.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Жирона», за которой можно следить на украинской версии сайта.

