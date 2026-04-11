Альваро АРБЕЛОА: «Фол на Мбаппе? На мой взгляд, это пенальти»

Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа поделился эмоциями после матча своей команды против Жироны (1:1), завершившегося результативной ничьей.

«Фол на Мбаппе? На мой взгляд, это пенальти – и здесь, и сейчас. Это просто еще один случай, еще одна неделя. Такова жизнь, и это реальность. Я этого не понимаю и не думаю, что кто-то понимает, когда вмешивается VAR.

Я представляю, что иногда это удобно, а если нет – то нет. Эти эпизоды только подкрепляют мое мнение. Ситуация, которая, по моему мнению, была очень четкой. Мбаппе назначили фол, который мне показался не таким уж серьезным. У нас было много проблем с судьями. С этим, на прошлой неделе на Мальорке... это та же история.

Дал ли судья какое-нибудь убедительное объяснение? Совершенно нет.

У меня осталось ощущение, что, хотя это и не был наш лучший матч, мы должны были выиграть. Учитывая все созданные нами моменты и то, что мы практически не дали «Жироне» шансов, это был матч, в котором у нас был достаточно сильный состав, чтобы победить. Учитывая игру, которую показали футболисты, у нас были моменты, когда мы должны были забить больше голов. Этого не произошло, и мы остаемся с этой ничьей.

Эффективность Винисиуса и Мбаппе? Я не могу беспокоиться из-за двух игроков, у которых такие статистические показатели. Они, несомненно, входят в четверку или пятерку лучших футболистов мира. Я не могу переживать об этом, абсолютно нет. Нам нужно улучшить коллективную игру во многих аспектах, особенно против команд, которые играют от обороны, оставляют мало пространства и не давят на нас сильно.

Это то, что продолжает представлять для нас вызов, и я считаю, что это больше связано с коллективной игрой, чем с индивидуальным талантом. Будем надеяться, что в среду, как и все серии, эта закончится, и мы улучшим свою реализацию моментов у ворот.

Есть ли ощущение, что сегодня мы упустили чемпионат? Нет. Я почувствую это только в тот день, когда мы действительно его упустим. Пока мы его не упустим, мы будем продолжать бороться. А если однажды мы его упустим, единственное, что нам останется, — это выходить на каждый матч, чтобы защищать честь клуба и показывать себя с лучшей стороны. Это же «Реал Мадрид», и мы должны бороться до самого последнего дня.

Замена Чуамени на Камавингу Я хотел посмотреть, как Камавинга играет на этой позиции, ведь он выступал там в матче против «Вильярреала» и в других играх. Он чувствует себя очень уверенно на позиции «6», и именно на этой позиции он показывает лучшие результаты.

Для меня было важно увидеть его там и чтобы он понял, чего я хочу на этой позиции — где ему нужно располагаться, как я хочу, чтобы он себя позиционировал… Он всегда был очень мобильным игроком, и, возможно, на этой позиции ему нужно позиционироваться иначе, помогая нам в распределении мяча и выполнении оборонительных задач. Я считал, что сегодня было бы хорошо выпустить его на этой позиции с самого начала.

Карвахаль? Есть много дискуссий, в которых я не участвую. Мне повезло, что у меня есть много игроков на разных позициях, и в этом заключается красота футбола. Эта внутренняя конкуренция — замечательная вещь, она побуждает игроков повышать свою результативность. Я очень доволен тем, как играет Карвахаль. С каждым днем он чувствует себя лучше, набирает ритм и гораздо легче выдерживает полные матчи, как это было в последнее время. Я очень рад за него», — сказал Арбелоа.