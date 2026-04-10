Италия10 апреля 2026, 16:45 | Обновлено 10 апреля 2026, 16:57
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус объявил о подписании контракта с тренером
Спаллетти получил новый договор
Клуб Серии A Ювентус объявил о новом контракте с наставником Лучано Спаллетти. Теперь договор опытного специалиста действует до середины 2028 года.
Спаллетти пришел в команду по ходу сезона и сумел стабилизировать ситуацию после неудачного старта.
Сейчас Ювентус идет на пятой позиции с отставанием от топ-4 в один пункт.
Спаллетти в Италии, среди прочего, работал с Наполи, Интером и Ромой.
✍️ Luciano Spalletti. Our Coach, our future 🤍🖤— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) April 10, 2026
