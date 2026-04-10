  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус объявил о подписании контракта с тренером
10 апреля 2026, 16:45 | Обновлено 10 апреля 2026, 16:57
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус объявил о подписании контракта с тренером

Спаллетти получил новый договор

Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Серии A Ювентус объявил о новом контракте с наставником Лучано Спаллетти. Теперь договор опытного специалиста действует до середины 2028 года.

Спаллетти пришел в команду по ходу сезона и сумел стабилизировать ситуацию после неудачного старта.

Сейчас Ювентус идет на пятой позиции с отставанием от топ-4 в один пункт.

Спаллетти в Италии, среди прочего, работал с Наполи, Интером и Ромой.

