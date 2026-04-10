ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ворсклы стал спортивным директором клуба

Полтавская «Ворскла» официально объявила о назначении легендарного экс-игрока клуба Владимира Чеснакова на должность спортивного директора.

«Возвращение Владимира Чеснакова в структуру «Ворсклы» — тот случай, когда фраза «сердце клуба на месте» звучит максимально уместно. Ответ на предложение генерального директора «бело-зеленых» Максима Гаруса не заставил себя долго ждать. С сегодняшнего дня в кресле спортивного директора наш «Полтавский Мальдини».

Почему это важно для «Ворсклы»?

Носитель клубного ДНК: Владимир провел в Полтаве всю игровую карьеру (416 матчей). Он знает каждый сантиметр стадиона и каждый нюанс внутренней кухни.

Опыт и авторитет: Для молодых игроков – это бесспорный пример профессионализма и верности цветам.

Стабилизация в непростые времена: Как отметил сам Владимир, клуб сейчас переживает сложный период. Присутствие человека с таким опытом придаст команде уверенности», – говорится в заявлении клуба.

38-летний экс-футболист находился в структуре «Ворсклы» с 2005 по 2024 годы.