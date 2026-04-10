Погром по-житомирски. Полесье разгромило Полтаву

23-й тур УПЛ стартовал матчем между «Полтавой» и «Полесьем». Хозяева в прошлом туре совершили невероятный камбэк, отыгравшись с 0:3 против «Александрии», в то время как «волки» неожиданно потеряли очки в очной встрече с «Вересом». Безусловно, обеим командам важно было выиграть, чтобы улучшить себе настроение перед следующими поединками.

Сравнивая стартовые составы с крайними матчами, коуч полтавцев сделал две смены, выпустив Бужина и Кобзаря вместо Коцюмаки и Вивдича. Ротань прибег к четырем ротациям: Эммерлаху, Бабенко, Назаренко и Краснопира поменяли Федор, Красничи, Брагару и Гайдучик.

Со старта «Полесье» сразу начал давить на ворота новичка УПЛ, и казалось, что забитый мяч это только вопрос времени. И тут Новохатний указал на одиннадцать метров после того, как Сухоручко рукой заблокировал удар Сарапия. К точке подошел Гуцуляк, хладнокровно переиграв Минчева. В следующее мгновение Брагару мог забивать прекрасным ударом ножницами, однако его удар в акробатическом прыжке пришелся в каркас.

Но недолго грустил Брагару, и уже через три минуты выполнил результативный навес на Андриевского, которому никто не мешал точно пробить головой. После первой трети тайма, арбитр снова вышел на авансцену, показав Мисюре прямую красную. Удивительно, ведь этот фол вряд ли претендовал на такой, что мог бы целенаправленно лишить реальной возможности забить мяч. Штрафной удар мощно реализовал Сарапий, сделав счет 3:0. Гайдучик мог забить еще один мяч, но попал в штангу.

После перерыва гости продолжили доминировать на поле, и очень старался забить Гайдучик, но форварду «волков» не удалось отличиться забитым мячом. Зато это сделал Майсурадзе, который с ударом с носка застал врасплох Минчева. «Полтаве» удалось ответить ударом Сухоручко выше цели и попыткой забить от Кононова, который пробил в руки Волынцу.

Таким образом, «Полесье» одержало 40-ю победу в рамках УПЛ в 100-м поединке Руслана Ротаня во главе разных команд, тогда как «Полтава» увеличила безвыигрышную серию до девяти матчей подряд.

В следующем туре «Полесье» 20 апреля сыграет против «Шахтера», а «Полтаву» 17 апреля будет ждать встреча с «Оболонью».

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

«Полтава» – «Полесье» - 0:4

Голы: Гуцуляк, 10 (пен.), Андриевский, 14, Сарапий, 34, Майсурадзе, 71

Удаление: Мисюра, 33 (фол последней надежды)

«Полтава»: Минчев – Ухань (Коцюмака, 78), Мисюра, Савенков, Бужин – Кононов, Даниленко (Плахтырь, 78), Дорошенко (Сад, 78), Одарюк – Сухоручко, Кобзарь (Пидлепич, 35)

«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Сарапий (Панчишин, 46), Чоботенко (Кобернюк, 64), Майсурадзе – Федор (Филиппов, 64), Красничи, Андриевский (Шепелев, 46) – Брагару, Гайдучик, Гуцуляк (Леднев, 64)

Арбитр: Владимир Новохатний (Черкассы)

Стадион: «Звезда» имени С. Березкина (Кропивницкий)

Удары (в створ): 2 (1) – 33 (10)

Угловые: 0 – 13

Оффсайды: 0 – 0

Температура: 7°C