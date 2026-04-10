В пятницу, 10 апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Полтава» встретится с «Полесьем». Матч пройдет в Кропивницком на стадионе «Звезда» имени С. Березкина, игра начнется в 13:00.

На бумаге все выглядит так, что «Полтава» – андердог этого противостояния и первый претендент на вылет из УПЛ, тогда как «Полесье» наоборот – несомненный фаворит, который получит очередные 3 очка. Но футбол это та вещь, в которой не цифры и деньги играют в футбол, что смог доказать полтавский клуб, сыграв вничью с «Александрией», уступая в три мяча. «Волки» таким же образом не смогли обыграть «Верес», когда их состав, превосходящий как по исполнителям, так и по стоимости из-за возможной самоуверенности, потерял два очка в битве с крепким коллективом из Ровно.

На очереди уже очное противостояние, в котором «Полтава» попытается на эйфории после игры с «горожанами» удивить «волков», а подопечные Ротаня будут пытаться благодаря победе увеличить отрыв от «Динамо» в борьбе за медали УПЛ.

Напомним, в первом круге «Полесье» разгромило «Полтаву» со счетом 4:0.

