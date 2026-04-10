Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава – Полесье – 0:4. Разгром и удаление защитника. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Рух Львов
10.04.2026 18:00 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 апреля 2026, 15:22
Полтава – Полесье – 0:4. Разгром и удаление защитника. Видео голов и обзор

Подопечные Руслана Ротаня не заметили соперника в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги

«Полтава» и житомирское «Полесье» встретились в пятницу, 10 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26. «Волки» разгромили соперника со счетом 4:0.

Уже в первом тайме подопечные Руслана Ротаня отправили в ворота соперника три мяча, который с 33-й минуты еще и остался в меньшинстве из-за удаления защитника Евгения Мисюры.

Во втором половине игры Гиорги Майсурадзе отметился результативным ударом, который стал для грузинского футболиста дебютным в рамках чемпионата Украины.

«Полтава» осталась на 16-й позиции в турнирной таблице, набрав десять баллов. В матче 24-го тура команда Павла Матвийченко сыграет на выезде против киевской «Оболони».

«Полесье» разместилось на третьем месте, имея в своем активе 43 пункта. Следующим соперником подопечных Руслана Ротаня станет донецкий «Шахтер» (20 апреля).

Украинская Премьер-лига, 23-й тур. 10 апреля

Полтава Полесье 0:4

Голы: Гуцуляк, 10 (пен), Андриевский, 14, Сарапий, 34, Майсурадзе, 71

Видеообзор матча: (ожидается)

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Гуцуляк, 10 мин (пен)

ГОЛ, 0:2! Андриевский, 14 мин

ГОЛ, 0:3! Сарапий, 34 мин

ГОЛ, 0:4! Майсурадзе, 71 мин

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Полесье Житомир Полтава - Полесье видео голов и обзор Алексей Гуцуляк Александр Андриевский Эдуард Сарапий Евгений Мисюра пенальти удаление (красная карточка) Гиорги Майсурадзе
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем