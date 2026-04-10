«Полтава» и житомирское «Полесье» встретились в пятницу, 10 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26. «Волки» разгромили соперника со счетом 4:0.

Уже в первом тайме подопечные Руслана Ротаня отправили в ворота соперника три мяча, который с 33-й минуты еще и остался в меньшинстве из-за удаления защитника Евгения Мисюры.

Во втором половине игры Гиорги Майсурадзе отметился результативным ударом, который стал для грузинского футболиста дебютным в рамках чемпионата Украины.

«Полтава» осталась на 16-й позиции в турнирной таблице, набрав десять баллов. В матче 24-го тура команда Павла Матвийченко сыграет на выезде против киевской «Оболони».

«Полесье» разместилось на третьем месте, имея в своем активе 43 пункта. Следующим соперником подопечных Руслана Ротаня станет донецкий «Шахтер» (20 апреля).

Украинская Премьер-лига, 23-й тур. 10 апреля

Полтава – Полесье – 0:4

Голы: Гуцуляк, 10 (пен), Андриевский, 14, Сарапий, 34, Майсурадзе, 71

