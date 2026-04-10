Украина. Премьер лига
10 апреля 2026, 06:54 | Обновлено 10 апреля 2026, 06:58
Полтава – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В этом матче ждем разгромную победу фаворита на классе.

10 апреля 2026, 06:54 | Обновлено 10 апреля 2026, 06:58
Полтава – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Коллаж Sport.ua

В пятницу, 10 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полтава» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Кропивницком на поле стадиона «Зирка», начало – в 13:00.

Полтава

«Полтава» является беспросветным аутсайдером действующего розыгрыша УПЛ и не только явным кандидатом на вылет, а очевидным и безапелляционным. Чудо должно случиться, чтобы полтавская команда с ее десятью очками в активе вдруг начала всех побеждать и поднялась хотя бы на 14 место, отыграв девять очков расстояния от «Руха». Поэтому подопечные Павла Матвийченко и Игоря Тимченко уже могут спокойно готовиться к выступлениям в Первой лиге, а оставшиеся в УПЛ матчи использовать для экспериментов и приобретения ценного опыта.

Да и тех десять очков должны были бы быть ужасными на вид семью, если бы не киевское «Динамо». Киевский клуб осенью так штормило, что он умудрился проиграть беспросветному аутсайдеру, а произошло это в дебютном матче Игоря Костюка.

Правда, совершенно ужасной «Полтаву» назвать нельзя. Класс игроков только не позволяет претендовать на большее, а характер у команды есть. Например, в игре предыдущего тура против «Александрии» подопечные Матвийченко в разборке аутсайдеров сумели отыграться с 0:3, забив трижды.

Чем-то попали в немилость руководства вратарь Восконян и форвард Марусич, которые не попадают в заявку из-за решения клуба.

Полесье

«Полесье» традиционно претендует в начале сезона на чемпионство, но всегда чего-то не хватает. В этом году уже и тренера подобрали соответствующего, но все равно мы знаем, что Ротань свои команды строит долго. Поэтому «Полесье» только третье сейчас. А могло быть вообще четвёртым, но киевское Динамо» тоже имеет свои проблемы, поэтому после поражения от «Карпат» не только не опередило житомирский клуб. но и отстало еще на одно очко, которое «Полесье» набрало вместо ожидаемых троих в матче против «Вереса» (1:1).

Вышеупомянутая игра «Динамо» сопровождалась судейским скандалом после незасчитанного гола Пономаренко, но шлейф судейских ошибок тянулся еще с очного матча «Динамо» и «Полесья», где арбитры Балакин и Шурман отработали настолько плохо, ошибаясь в две стороны, что обе команды считали арбитраж заангажированным, а Геннадий Буткевич при поддержке Александра Усика вообще потребовал радикальных изменений в судейском корпусе. Как оно будет, увидим.

Не факт, что в игре против «Полтавы» сыграет Крушинский, у которого, как и у Кравченко и Велетня, повреждения. Вообще спрогнозируем небольшую ротацию, например, предположим, что в основе хоть против аутсайдера получит шанс Георгий Бущан, дав отдохнуть Волынцу.

История встреч

Одну игру провели между собой команды, это произошло в первом круге. У подопечных Ротаня не было никаких проблем, они разгромили оппонентов со счетом 4:0, а забивали Велетень, Брагару, Сарапий и Гайдучик.

Ориентировочные составы

«Полтава»: Минчев – Коцюмака, Савенков, Мисюра, Ухань – Даниленко, Дорошенко – Одарюк, Вивдич, Кононов – Сухоручко

«Полесье»: Бущан – Майсурадзе, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Эмерллаху – Гуцуляк, Андриевский, Назаренко – Гайдучик

Прогноз на противостояние

Очевидно, что класс команд нельзя даже сравнивать. Конечно, может быть случай, когда звезды совпадут и будет сенсация, но в это не слишком верится, поэтому спрогнозирую уверенную победу подопечных Ротаня.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 36.57 для «Полтавы» и 1.09 для «Полесья». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Полтава
10 апреля 2026 -
13:00
Полесье
ТБ 3.5 2.07 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

