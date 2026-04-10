Лучшая победа нынешнего Шахтера. Но не без ложки дегтя

Признаюсь честно: не верил. Признаюсь откровенно: приятно удивлен. С момента победы «Шахтера» над «Бешикташем» – еще прошлым летом – по-настоящему хвалить этот «Шахтер» с его нынешним тренером и не за что было.

Ну, на мой придирчивый субъективный взгляд. А разве не так? «Панатинаикос», «Легия», «Риека», ЛНЗ, «Динамо» в Кубке Украины, «Лех» во втором матче – практически все главные поединки сезона (или поединки против адекватных соперников) «Шахтер» не смог выиграть. И все те шахтерские непобеды – прежде всего тренерские. И те пресловутые слова Арды Турана о «Диего Симеоне в обороне и Луисе Энрике в атаке» стали не просто мемом, а чуть ли не издевательством над турецким тренером.

А тут еще в соперниках – совсем непростая команда. Таких команд-соперниц в Лиге конференций доселе у «Шахтера» не было. В том смысле, что предыдущие были послабее. И тут сразу – 3:0 в нашу пользу. Действительно очень приятно, царь. Только не АЗ царь, а «Шахтер». Удружили, так удружили.

Хотя… Практически в любой бочке меда найдется ложка дегтя. Особенно тогда, если ее знаешь, где искать. А в нашем случае и искать не нужно, все и так лежит на поверхности.

До первого забитого мяча «горняков», а это, на минуточку, практически две трети матча, в исполнении дончан и вспомнить нечего. Ну, не будем же мы вспоминать их кивание, словно на исповеди, в сторону президентской ложи. Вот уж нашли событие! Сам президент «Шахтера» пожаловал на игру «Шахтера». Экая невидаль.

Вот если бы он пожаловал на игру «Динамо» – «Карпаты» или АЗ – «Спарта», тогда другое дело. А тут он пожаловал на игру своей команды. И это сразу стало событием мирового масштаба. Да прямо-таки ой. Он что, невыездной, этот президент «Шахтера»? У него что, нету брони от мобилизации? Да он давно должен был посещать матчи своей команды, если он действительно за нее переживает так, как переживал в былые годы. «Не привязывайте меня к этому успеху», – скажет после игры Ринат Ахметов. И будет сто раз правым. Никто и не думал привязывать. А если кто-то и думал, то самую малость.

Это я отвлекся на мелочи. В общем, если бы мне до 72-й минуты игры «Шахтер» – АЗ кто-то вменяемый сказал, что наша команда в итоге победит, причем не просто победит, а выиграет разгромно, я бы не только не поверил, а отправил бы этого провидца куда подальше. Потому что ни для простой победы «Шахтера», ни тем более для крупной не было даже малейших предпосылок.

После первого тайма не было даже пресловутого преимущества «горняков» во владении мячом. Доселе «оранжево-черные» отлично упражнялись в таком непростом аттракционе, как холостое владение. Владение мячом ради владения. В этот раз – пятьдесят на пятьдесят. С одним ударом в створ ворот на две команды. Удар этот – в нашу пользу, но откровенно мимо кассы.

До первого забитого мяча можно вспомнить еще удар Алиссона в перекладину. И все то же стерильное владение мячом от «Шахтера».

Что же перевернуло игру так кардинально, что вместо очередной нервотрепки мы теперь обязаны петь осанну и нашей команде, и ее тренеру? На мой субъективный взгляд, ответ очевиден. Это индивидуальное мастерство. Точнее, это индивидуальное мастерство донецких бразильцев.

Собственно, и в лучшие годы «Шахтер» был весьма зависим от «кудесников мяча», от их настроения и мотивации. Но в лучшие годы у «Шахтера» находились и другие футболисты, не с бразильским паспортом, способные делать разницу. В нынешнем «Шахтере», пусть он и трижды наилучший в истории по версии Срны/Палкина, да хоть самого Ахметова, хотя это явно не соответствует действительности, таковых игроков попросту нет. Может, пока нет, но сути это словоблудие не меняет.

А суть такова: если «дети Копакабаны» в ударе, встали с правильной ноги, в курсе о словах Дениса Попова в свой адрес или им показали, кому именно нужно покланяться в сторону трибуны, тогда можно ожидать на фиесту. А если по каким-то причинам им глубоко начихать на происходящее, тогда и получается то, что получилось в ответном поединке против «Леха».

В этот раз с мотивацией донецких бразильцев все было в порядке. В полном порядке. И бразильцы «Шахтера» решили исход этого матча в свою пользу. Ну, и в нашу пользу тоже. Решили, в первую очередь, благодаря тем качествам, что в них заложила природа.

Разве момент с забитым мячом Педриньо был очевидным? Да нет. По факту, опытный бразилец попросту подхватил отскок. И распорядился мячом чудесным образом.

Кто-то парирует, дескать, и более великие команды много мячей забивают именно так, с ничего, после чужих ошибок. Совершенно верно. Но это лишь половина правды. А другая половина – окромя как забивать неочевидные мячи в матчах против адекватных оппонентов, нынешний «Шахтер» еще не способен забивать мячи без чужих ошибок. Или в случае, когда оппонент по каким-то причинам вынужден оголять свои тылы.

После шедеврального гола Педриньо АЗ был вынужден оголять свои тылы. Ясное дело, то проблема нидерландской команды. Задачей же нашей команды было качественно воспользоваться резко оголившимся пространством. И донецкий «Шахтер» справился с этой задачей. Блестяще справился, обязательно нужно отдать ему должное.

После первого матча против «Леха» я на эмоциях сказал, что выездные 1:3 не отыгрываются. Как правило. Но затем был сумасшедший ответный поединок, в котором «Шахтер» прополз дальше исключительно благодаря чужому дурному автоголу, и те мои слова тоже казались дурными.

Я не буду снова наступать на те же грабли: не буду утверждать, что «Шахтер» уже фактически в полуфинале, ибо прекрасно осведомлен в тонкостях шараханий в разные стороны ментального здоровья шахтерских бразильцев.

Тем не менее, я все-таки надеюсь, что задела краковского поединка должно хватить для того, чтобы «Шахтер» вышел в полуфинал. Даже если для этого президенту донецкого клуба снова придется свершить подвиг.