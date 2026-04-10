Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку

7 апреля 2026 года стало черной датой для румынского футбола. В этот день в возрасте 80 лет перестало биться сердце самого маститого и титулованного наставника страны Мирчи Луческу, который в Украине прославился благодаря многолетней работе сперва с Шахтером, а через некоторое время – и с Динамо.

В последние годы Мирча Луческу работал главным тренером национальной сборной Румынии. В эту команду наставник вернулся спустя 38 лет (на заре наставнической карьеры Мирча уже работал с “трехцветными”, это было в 1981-1986 годах), и с ходу дал понять – он не собирается получать какие-то чрезвычайно выгодные условия от Федерации футбола Румынии (ФФР). Поработать с главной командой своей родной страны Луческу пришел просто для души. В переговорах с президентом ФФР Разваном Бурлеану Мирча настоял, чтобы ему платили ровно столько же, как и предыдущему наставнику румынской сборной Эдварду Йордэнеску – 27 тысяч евро в месяц. Единственный значительный финансовый бонус Луческу мог бы получить в случае выхода с “трехцветными” в финальную часть чемпионата мира-2026. За это в контракте предусматривалась премиальная выплата в размере 200 тысяч евро, однако реализовать эти планы у Мирчи и его подопечных так и не получилось…

Изначально приход Луческу в сборную Румынии не выглядел желанием заработать со стороны опытного наставника. К своему почтенному возрасту Мирча заработал очень пристойное состояние, причем футбольный коуч проявлял еще и прекрасные предпринимательские качества – понимание рынка, умение рисковать в нужный момент и поддерживать деловые отношения с “правильными” людьми и компаниями.

За последние пять лет, как подсчитал портал termene.ro, общий оборот компаний, отношение к которым имел Мирча Луческу, составил 239 миллионов леев (приблизительно 45 миллионов евро), а прибыль за тот же период оказалась равна 37,8 миллионам леев (7,12 миллионов евро). Наиболее успешным из обозначенного периода был 2022 год, когда оборот компаний Мирчи Луческу составлял 70 миллионов леев (13,2 миллионов евро), а чистая прибыль – 30 миллионов леев (5,65 миллионов евро).

В 2023 году компании Lake Tower SRL из Бухареста и Romradiatoare SA из Брашова отчитались о суммарном обороте в 48,15 миллионов леев (9,07 миллионов евро). Обе эти компании занимаются инвестициями в недвижимость (проекты Lake Tower связаны с застройкой вокруг озера Мории – самого большого озера Бухареста, созданного искусственным образом в 1986 году для защиты города от наводнений и расположенного всего в 6 километрах от центра столицы Румынии) и производством автокомпонентов. Что правда, в компании Romradiatoare SA Мирча Луческу владел лишь миноритарной долей.

Сфера бизнес-интересов Мирчи Луческу в разные годы была весьма разнообразной. Известно, что начинал экс-коуч Шахтера и Динамо свою предпринимательскую деятельность с обувного бизнеса. Поработав в Италии, Мирча понял, что индустрия моды является очень прибыльным делом, по причине чего вложился в одну из фабрик, которая производила брендовую обувь, а одним из наиболее известных ее потребителей являлся Кристи Борча – бывший собственник и главный инвестор бухарестского Динамо.

Позднее Луческу “заразился” страстью к винам. Даже будучи главным тренером, известно, как Мирча разрешал своим подопечным за ужином выпить бокал вина, не считая, что это может пагубно сказаться на организме спортсмена.

За свою тренерскую карьеру Мирча Луческу завоевал 38 различных трофеев, являясь третьим в списке наиболее титулованных наставников за всю историю футбола. Больше, чем экс-коуч Шахтера и Динамо выигрывали только Пеп Гвардиола (40) и Алекс Фергюсон (50). При этом, именно величественного шотландца Мирча определил человеком, который привил ему любовь к вину.

“Для меня вино – это история, такая же сложная и захватывающая, как футбол. Неслучайно именно человек из мира футбола познакомил меня с миром вина – это сэр Алекс Фергюсон, от которого я много лет назад перенял свою страсть к этому напитку. Позже, во время моих поездок из Украины домой, я открыл для себя винодельню Purcari, и наши отношения гармонично развивались, что привело к этому партнерству. Purcari олицетворяет собой совершенство и традиции, и мое присоединение к этому бренду и его ценностям произошло вполне естественно. Я твердо верю, что вино, как и футбол, может создавать прочные связи между людьми, и для меня большая честь быть частью этого пути. Я всегда был сторонником совершенства, будь то футбол или престижная винодельня. Purcari разделяет это видение, и наше партнерство основано на общем стремлении поддерживать высокие стандарты и создавать непревзойденные впечатления”, – говорил Луческу в момент начала своего сотрудничества с винодельней, где также стал миноритарным владельцем.

Известно, что впоследствии сотрудничество между Purcari и Мирчей Луческу разрослось и в Румынии начали появляться супермаркеты, где на бренде “Il Luce”, развитием которого в основном занимался сын Луческу Разван и его внук Матей, была завязана продажа немалого ассортимента продуктов питания.

Общая сумма наследства, которое оставил после себя Мирча Луческу оценивается специалистами минимум в 35 миллионов евро. Известно, что экс-наставник Шахтера и Динамо владел несколькими чрезвычайно ценными земельными участками в разных регионах Румынии, а также инвестировал свои деньги в ряд успешных проектов в сфере недвижимости.

Один из них, расположенный по адресу Рахманинов 38, находится в элитном районе Флореаска в Бухаресте, неподалеко от озера. Это восьмиэтажный дом с 32 квартирами, который оценивается более чем в 10 миллионов евро. Если самая дешевая квартира здесь выставлена ​​на продажу за 250 тысяч евро, то пентхаус на верхнем этаже уже был продан в этом году за ошеломляющие 1,2 миллиона евро, а прилегающее парковочное место – за 50 тысяч евро.

facebook.com/rahmaninov38



После смерти Мирчи Луческу все его активы и состояние перейдут в собственность ближайших родственников – супруги Нелли и единственного сына Развана, который в настоящий момент является главным тренером греческого клуба ПАОК. Также у Мирчи осталось двое внуков – Матей и Марилу, а от последней даже есть 7-летний правнук Лучио, который играет в футбол за детскую команду бухарестского Рапида и является наполовину перуанцем (Марилу замужем за профессором университета родом из Перу, с которым она познакомилась во время путешествия по Южно-Африканской Республике).

Очевидно, что своей семье Мирча Луческу оставил достаточно средств и возможностей для безбедной и спокойной жизни на протяжении нескольких поколений, если те будут относиться к наследству Мирчи с должным уровнем благоразумия и адекватности. Но, что не менее, а возможно, даже более важно – оставил Луческу после себя и еще одну материальную ценность, которую невозможно оценить деньгами. Она должна навсегда оставаться семейной реликвией и ныне находится в загородном доме Мирчи в Брязе. Это футболка легендарного Пеле, нестиранная и помещенная в стеклянную рамку. Ее Мирча взял лично у Короля футбола еще на чемпионате мира-1970, где Румыния играла против бразильцев. Впоследствии Луческу всегда с особой теплотой и гордостью вспоминал тот эпизод и, кажется, Бразилия наряду с Румынией и Украиной всегда была для него абсолютно особенной страной с особенным народом…

И это, наряду с многочисленными трофеями, пожалуй, является куда более важным и значимым наследием Мирчи Луческу, о котором отныне, увы, придется вспоминать только в прошедшем времени…

Текст: meta.ua