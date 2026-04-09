Шоу ПСЖ, фиаско Барселоны, пресс-конференция Турана, успех Калининой
Главные новости за 8 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 8 апреля.
1. Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут через неделю
2A. Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико в ЛЧ
Команда Диего Симеоне добилась комфортного преимущества
2B. Их не остановить. ПСЖ не оставил шансов Ливерпулю в ЛЧ
Команда Луиса Энрике без труда выиграла первый матч 1/4 финала
3. Арда ТУРАН: «АЗ Алкмаар – опасный соперник, команда с игровой культурой»
Коуч Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой 1/4 финала Лиги конференций
4. ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛК против АЗ Алкмаар
Горняки готовятся к первой игре 1/4 финала Лиги конференций в Кракове
5. Украина WU-17 обыграла Боснию и Герцеговину WU-17 и вышла в Лигу A
Сине-желтая команда выиграла решающий матч со счетом 4:1
6. Форвард Жироны Владислав Ванат выбыл на длительный срок
Украинский футболист пропустит 10–12 недель
7A. 12 геймов подряд. Эффектный камбек: Калинина вышла в 1/8 финала в Линце
Ангелина обыграла Панну Удварди с баранкой в третьем сете
7B. Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце
Даяна уступила Елене-Габриэле Русе в трех сетах
8. Турнир претендентов. Музычук сыграла вничью с китаянкой и занимает 3 место
Украинская шахматистка набрала 5 очков после 9 туров
9. Юлиан Бойко проиграл первую сессию в квалификации ЧМ со счетом 2:7
Игра идет до 10 побед в партиях, вторая сессия пройдет 9 апреля в 16:30
10. Умер румынский специалист Мирча Луческу. Послесловие
Со светлой грустью прощаемся с эпохой
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
