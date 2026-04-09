Шоу ПСЖ, фиаско Барселоны, пресс-конференция Турана, успех Калининой

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 8 апреля.

1. Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны

Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут через неделю

2A. Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико в ЛЧ

Команда Диего Симеоне добилась комфортного преимущества

2B. Их не остановить. ПСЖ не оставил шансов Ливерпулю в ЛЧ

Команда Луиса Энрике без труда выиграла первый матч 1/4 финала

3. Арда ТУРАН: «АЗ Алкмаар – опасный соперник, команда с игровой культурой»

Коуч Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой 1/4 финала Лиги конференций

4. ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛК против АЗ Алкмаар

Горняки готовятся к первой игре 1/4 финала Лиги конференций в Кракове

5. Украина WU-17 обыграла Боснию и Герцеговину WU-17 и вышла в Лигу A

Сине-желтая команда выиграла решающий матч со счетом 4:1

6. Форвард Жироны Владислав Ванат выбыл на длительный срок

Украинский футболист пропустит 10–12 недель

7A. 12 геймов подряд. Эффектный камбек: Калинина вышла в 1/8 финала в Линце

Ангелина обыграла Панну Удварди с баранкой в третьем сете

7B. Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце

Даяна уступила Елене-Габриэле Русе в трех сетах

8. Турнир претендентов. Музычук сыграла вничью с китаянкой и занимает 3 место

Украинская шахматистка набрала 5 очков после 9 туров

9. Юлиан Бойко проиграл первую сессию в квалификации ЧМ со счетом 2:7

Игра идет до 10 побед в партиях, вторая сессия пройдет 9 апреля в 16:30

10. Умер румынский специалист Мирча Луческу. Послесловие

Со светлой грустью прощаемся с эпохой