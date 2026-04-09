Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Шоу ПСЖ, фиаско Барселоны, пресс-конференция Турана, успех Калининой
Другие новости
09 апреля 2026, 10:43 | Обновлено 09 апреля 2026, 12:00
648
0

Шоу ПСЖ, фиаско Барселоны, пресс-конференция Турана, успех Калининой

Главные новости за 8 апреля на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 8 апреля.

1. Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут через неделю

2A. Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико в ЛЧ
Команда Диего Симеоне добилась комфортного преимущества

2B. Их не остановить. ПСЖ не оставил шансов Ливерпулю в ЛЧ
Команда Луиса Энрике без труда выиграла первый матч 1/4 финала

3. Арда ТУРАН: «АЗ Алкмаар – опасный соперник, команда с игровой культурой»
Коуч Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой 1/4 финала Лиги конференций

4. ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛК против АЗ Алкмаар
Горняки готовятся к первой игре 1/4 финала Лиги конференций в Кракове

5. Украина WU-17 обыграла Боснию и Герцеговину WU-17 и вышла в Лигу A
Сине-желтая команда выиграла решающий матч со счетом 4:1

6. Форвард Жироны Владислав Ванат выбыл на длительный срок
Украинский футболист пропустит 10–12 недель

7A. 12 геймов подряд. Эффектный камбек: Калинина вышла в 1/8 финала в Линце
Ангелина обыграла Панну Удварди с баранкой в третьем сете

7B. Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце
Даяна уступила Елене-Габриэле Русе в трех сетах

8. Турнир претендентов. Музычук сыграла вничью с китаянкой и занимает 3 место
Украинская шахматистка набрала 5 очков после 9 туров

9. Юлиан Бойко проиграл первую сессию в квалификации ЧМ со счетом 2:7
Игра идет до 10 побед в партиях, вторая сессия пройдет 9 апреля в 16:30

10. Умер румынский специалист Мирча Луческу. Послесловие
Со светлой грустью прощаемся с эпохой

главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем