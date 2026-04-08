Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико

«Барселона» и «Атлетико» провели первое противостояние в рамках ¼ финала Лиги чемпионов. Несколько дней назад каталонцы обыграли мадридскую команду в матче чемпионата. В этом году соперники также встречались в полуфинале Кубке Испании, и «матрасники» оставили «блаугранас» за бортом турнира.

Команды начали встречу в высоком темпе. На атаки каталонцев «матрасники» отвечали острыми контрвыпадами. Активностью выделялись вингеры соперников. У «Барсы» атаки разгонял Ямаль, у мадридской команды этим занимался Лукман. Один из прострелов Ямаля даже стал результативным, но арбитр зафиксировал оффсайд у Ламина.

Концовка первого тайма стала шоком для хозяев поля. Кубарси сбил Симеоне, который выбегал один на один с голкипером, и поначалу увидел перед собой желтую карточку. Но после просмотра видеоповтора арбитр Иштван Ковач изменил свое решение, удалив игрока «Барселоны. На этом неприятности для каталонцев не закончились. Альварес великолепно исполнил штрафной удар, отправив мяч в «девятку» ворот «блаугранас».

Несмотря на численное меньшинство, каталонцы после перерыва завладели преимуществом. Постоянно врываться в свободные зоны пытался активный Рашфорд. В одном из эпизодов англичанин со штрафного пробил под перекладину, но Муссо сыграл надежно.

В середине второй половины встречи «матрасники» сумели отодвинуть игру от своей штрафной а в одной из атак увеличили свое преимущество. Результативный удар в свой актив записал Серлот, который замкнул прострел Руджери.

В оставшееся время каталонцы пытались изменить счет. Особенно настырным был Ямаль, который сам пробовал обыграть всю оборону соперников. Но гости сумели удержать комфортное преимущество. Ответный матч команды проведут 14 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч.

«Барселона» – «Атлетико» – 0:2

Голы: Альварес (45), Серлот (70)

Предупреждения: Гави (65) – Коке (31), Пубил (45+1), Баэна (63)

Удаление: Кубарси (44, грубая игра)

«Барселона»: Ж.Гарсия, Канселу (Бальде, 86), Мартин, Кубарси, Кунде (Араухо, 73), Педри (Гави, 46), Э.Гарсия, Рашфорд (Ф.Торрес, 73), Ольмо, Ямаль, Левандовски (Фермин, 46).

«Атлетико»: Муссо, Руджери, Ганцко (Пубиль, 31), ле Норман, Молина, Лукман (Серлот, 60), Коке (Баэна, 60), Льоренте, Симеоне (Альмада, 80), Альварес, Гризманн (Гонсалес, 80).

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион «Камп Ноу» (Барселона, Испания)

БАРСЕЛОНА – АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА