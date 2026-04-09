«Барселона» и «Атлетико» встретились в первом четвертьфинальном поединке ЛЧ.

Поединок принимал «Камп Ноу» в Барселоне.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Гости из Мадрида добыли победу со счетом 2:0 благодаря точным ударам Альвареса и Серлота. Более тайма «сине-гранатовые» провели вдесятером из-за удаления Кубарси.

Ответный поединок состоится 14 апреля в Мадриде.

Лига чемпионов. Четвертьфинал. 1-й матч

Барселона – Атлетико – 0:2

Голы: Альварес, 45, Серлот, 70

