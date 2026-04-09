Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Атлетико – 0:2. Сенсация на Камп Ноу. Видео голов и обзор матча
Лига чемпионов
Барселона
08.04.2026 22:00 – FT 0 : 2
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 апреля 2026, 00:13 | Обновлено 09 апреля 2026, 01:09
1183
0

Смотрите видеообзор четвертьфинала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine.

«Барселона» и «Атлетико» встретились в первом четвертьфинальном поединке ЛЧ.

Поединок принимал «Камп Ноу» в Барселоне.

Гости из Мадрида добыли победу со счетом 2:0 благодаря точным ударам Альвареса и Серлота. Более тайма «сине-гранатовые» провели вдесятером из-за удаления Кубарси.

Ответный поединок состоится 14 апреля в Мадриде.

Лига чемпионов. Четвертьфинал. 1-й матч

Барселона – Атлетико – 0:2

Голы: Альварес, 45, Серлот, 70

ГОЛ! Альварес, 45-я минута, 0:1

ГОЛ! Серлот, 70-я минута, 0:2

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид), асcист Маттео Руджери.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
44’
Пау Кубарси (Барселона) получает красную карточку.
Барселона Атлетико Мадрид Лига чемпионов Барселона - Атлетико видео голов и обзор удаление (красная карточка) Пау Кубарси Хулиан Альварес Александер Серлот
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем