Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СИМЕОНЕ: «Это будет грандиозный матч, но мы готовы»
Лига Чемпионов
Барселона
08.04.2026 22:00 – FT 0 : 2
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 апреля 2026, 08:00 |
548
0

СИМЕОНЕ: «Это будет грандиозный матч, но мы готовы»

Коуч «Атлетико» прокомментировал победу над «Барселоной»

09 апреля 2026, 08:00 |
548
0
СИМЕОНЕ: «Это будет грандиозный матч, но мы готовы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал пресс-конференцию после победы над «Барселоной» (2:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов:

«За исключением первых 15 минут, когда мы создали два-три многообещающих момента, нам не удалось создать столько голевых моментов, сколько мы хотели бы. Их высокий прессинг не давал нам ни времени, ни пространства для игры.

Затем наступил тот момент, которого мы ждали: Хулиан Альварес совершил отличный рывок. Я находился далеко от места событий, но его великолепный контроль мяча позволил ему выйти один на один с вратарем. После этого фол был очевиден, VAR вмешался, и судья показал красную карточку. Оттуда Хулиан блестяще завершил атаку.

После перерыва гости перешли к контратакам вместо своей привычной организованной игры. По мере того как время шло, они пытались отыграть один гол, выпуская на поле больше нападающих.

Большую часть матча мы защищали преимущество 1:0, а затем 2:0, но так и не смогли забить третий гол, который бы снял все вопрос. Нанести этот последний удар никогда не бывает просто, когда разница в счете небольшая, а ставки высоки.

Соперник сохранил хладнокровие и добился хорошего результата на своем поле. Мы знаем, что нас ждет в следующий вторник; это будет грандиозный матч, но мы готовы».

По теме:
Луис ЭНРИКЕ: «Мы всегда хотим играть в свой футбол»
Арне СЛОТ: «Все слишком сосредоточились на схеме»
ФЛИК: «Для меня это явная красная карточка»
Барселона Атлетико Мадрид пресс-конференция Лига чемпионов Барселона - Атлетико Диего Симеоне
Даниил Кирияка Источник: Goal.com
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Его продадут в Англию». Сабо сделал прогноз на матч Шахтер – АЗ
Футбол | 09 апреля 2026, 07:02 0
«Его продадут в Англию». Сабо сделал прогноз на матч Шахтер – АЗ
«Его продадут в Англию». Сабо сделал прогноз на матч Шахтер – АЗ

Тренер считает, что «горнякам» по силам обыграть нидерландский клуб

Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Футбол | 08 апреля 2026, 08:13 1
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте

Киевляне заключили соглашение с Hisense

Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Футбол | 08.04.2026, 17:55
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Матвей Пономаренко женился
Футбол | 08.04.2026, 19:57
Матвей Пономаренко женился
Матвей Пономаренко женился
ФОТО. Экс-девушка экс-звезды Барселоны разделась. Огненные снимки в бикини
Футбол | 09.04.2026, 03:15
ФОТО. Экс-девушка экс-звезды Барселоны разделась. Огненные снимки в бикини
ФОТО. Экс-девушка экс-звезды Барселоны разделась. Огненные снимки в бикини
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
Реал нашел виновника поражения от Баварии и выгонит футболиста
08.04.2026, 07:00 6
Футбол
Владимир Кличко спустя 28 лет нашел причину своего первого поражения
Владимир Кличко спустя 28 лет нашел причину своего первого поражения
07.04.2026, 23:19
Бокс
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
07.04.2026, 08:44 23
Футбол
Их не остановить. ПСЖ не оставил шансов Ливерпулю
Их не остановить. ПСЖ не оставил шансов Ливерпулю
08.04.2026, 23:55 13
Футбол
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
08.04.2026, 13:01 16
Футбол
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
07.04.2026, 15:02 33
Волейбол
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
ФОТО. Пономаренко решил развлечься и нарушил закон
07.04.2026, 18:25 40
Футбол
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
08.04.2026, 23:55 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем