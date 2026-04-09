СИМЕОНЕ: «Это будет грандиозный матч, но мы готовы»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал пресс-конференцию после победы над «Барселоной» (2:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов:

«За исключением первых 15 минут, когда мы создали два-три многообещающих момента, нам не удалось создать столько голевых моментов, сколько мы хотели бы. Их высокий прессинг не давал нам ни времени, ни пространства для игры.

Затем наступил тот момент, которого мы ждали: Хулиан Альварес совершил отличный рывок. Я находился далеко от места событий, но его великолепный контроль мяча позволил ему выйти один на один с вратарем. После этого фол был очевиден, VAR вмешался, и судья показал красную карточку. Оттуда Хулиан блестяще завершил атаку.

После перерыва гости перешли к контратакам вместо своей привычной организованной игры. По мере того как время шло, они пытались отыграть один гол, выпуская на поле больше нападающих.

Большую часть матча мы защищали преимущество 1:0, а затем 2:0, но так и не смогли забить третий гол, который бы снял все вопрос. Нанести этот последний удар никогда не бывает просто, когда разница в счете небольшая, а ставки высоки.

Соперник сохранил хладнокровие и добился хорошего результата на своем поле. Мы знаем, что нас ждет в следующий вторник; это будет грандиозный матч, но мы готовы».