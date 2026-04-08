8 апреля на Камп Ноу пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором Барселона встретится с Атлетико. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда играет под руководством Флика с лета позапрошлого года. И в 2024/2025 Ханси со своими подопечными оступился только в Лиге чемпионов, неожиданно уступив Интеру, зато взяв все внутренние трофеи. Повторить этого не получится, причем именно из-за мадридцев, которому проиграли полуфинал Копы дель Рей - 0:4 и 3:0. Зато Реал и в финале Суперкубка обыграли, и в Примере сейчас оторвались от него на семь очков.

В Лиге чемпионов каталонцы смотрелись довольно противоречиво. Были осечки в основном раунде - уступили ПСЖ и Челси, закончили ничьей с Брюгге. Более того, плей-офф начался с 1:1 против Ньюкасла. Зато потом на своем поле англичан просто уничтожили - итоговый счет поединка составил даже не хоккейные, а какие-то теннисные 7:2.

Атлетико

Клуб пытается конкурировать с Реалом и Барселоной. Но первому из них проиграли в первом же поединке Суперкубка. А после поражения второй в прошлом туре (где, впрочем, вопросов хватало) растет отставание уже не только от пары лидеров, но и от Вильярреала, что явно не против повторить результат 2023/2024 Жироны, отобрав у мадридцев третье место. Впрочем, обыграв в полуфинале каталонцев, те прошли в финал кубка, и остается там в этом месяце обыграть Реал Сосьедад.

Продолжается и борьба Гризманна и компании в Лиге чемпионов. Достаточно уверенно выйдя в плей-офф (четыре победы и четырнадцать очков), там все решали уверенными домашними победами - с Брюгге после ничьей в Бельгии, с Тоттенхэм перед поражением 2:3 в Лондоне.

Статистика личных встреч

С учетом 2:1 в Примере на выходных, теперь у Ямаля и компании пять побед в шести последних очных поединках при одном поражении.

Прогноз

Ставимо на те, що тут господарі доб'ються нової перемоги над суперником зі столиці (коефіцієнт - 1,60).