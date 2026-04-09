ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку перед матчем ЛК против АЗ Алкмаар

Игроки «Шахтера» вечером 8 апреля, накануне поединка Лиги конференций УЕФА с нидерландским АЗ Алкмар, провели традиционную предматчевую тренировку на поле Городского стадиона имени Хенрика Реймана, где будут принимать своего соперника.

Согласно регламенту УЕФА, стартовые 15 минут сессии были открытыми для представителей медиа, которые смогли увидеть разминку и работу в квадратах подопечных Арды Турана. Далее занятие продолжилось в закрытом формате: оранжево-черные поработали над удержанием мяча и отбором, пасингом, провели серию игровых упражнений и завершили тренировку ударами по воротам с разных позиций.

Первый матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «АЗ Алкмар» состоится в четверг, 9 апреля, на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша). Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

