Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце
Даяна уступила Елене-Габриэле Русе в трех сетах
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) проиграла матч 1/8 финала на грунтовом турнире WTA 500 в Линце, Австрия.
Во втором раунде украинка в трех сетах уступила представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе (WTA 87) за 2 часа и 29 минут – 6:4, 4:6, 4:6.
После первого сета Ястремская брала медицинский тайм-аут из-за проблем с коленом.
Русе лидирует 4:0 по очным встречам с Даяной.
Следующей соперницей румынки будет поебдительница матча Алена Остапенко – Александра Еала.
В основной сетке Линца, помимо Ястремской, Украину также представляет Ангелина Калинина, которая в 1/16 финала поборется с Панной Удварди.
WTA 500 Линц. Грунт в помещении, 1/8 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:4, 4:6, 4:6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов
Маттео Берреттини сенсационно обыграл Даниила Медведева
От Даяну не шкода. Соболєву і Завацьку, яким здоров'я не дозволяє грати на більш-менш пристойному рівні, шкода. (В улюбленій Санта-Маргариті Настя вчора знялася, а Катарина сьогодні виграла, але важко). А Даяну ні.
Неймовірно недолуга і вимагати від неї кращої гри -це смішно. Хто бачив теніс Ястремської той в цирку не сміється.
Тренера немає і думаю ,що це не просто так - це все її характер і інтелект , а ще її батьки яким все треба контролювати .
Це був фурор молодій Дачних!