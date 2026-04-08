Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) проиграла матч 1/8 финала на грунтовом турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

Во втором раунде украинка в трех сетах уступила представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе (WTA 87) за 2 часа и 29 минут – 6:4, 4:6, 4:6.

После первого сета Ястремская брала медицинский тайм-аут из-за проблем с коленом.

Русе лидирует 4:0 по очным встречам с Даяной.

Следующей соперницей румынки будет поебдительница матча Алена Остапенко – Александра Еала.

В основной сетке Линца, помимо Ястремской, Украину также представляет Ангелина Калинина, которая в 1/16 финала поборется с Панной Удварди.

WTA 500 Линц. Грунт в помещении, 1/8 финала

