  Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце
08 апреля 2026, 15:37 | Обновлено 08 апреля 2026, 15:46
609
12

Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце

Даяна уступила Елене-Габриэле Русе в трех сетах

08 апреля 2026, 15:37 | Обновлено 08 апреля 2026, 15:46
609
12 Comments
Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) проиграла матч 1/8 финала на грунтовом турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

Во втором раунде украинка в трех сетах уступила представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе (WTA 87) за 2 часа и 29 минут – 6:4, 4:6, 4:6.

После первого сета Ястремская брала медицинский тайм-аут из-за проблем с коленом.

Русе лидирует 4:0 по очным встречам с Даяной.

Следующей соперницей румынки будет поебдительница матча Алена Остапенко – Александра Еала.

В основной сетке Линца, помимо Ястремской, Украину также представляет Ангелина Калинина, которая в 1/16 финала поборется с Панной Удварди.

WTA 500 Линц. Грунт в помещении, 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:4, 4:6, 4:6

Даяна Ястремская Елена-Габриэла Русе WTA Линц
Алина Грушко Sport.ua
Комментарии 12
Даяна стає лакомим шматочком для ніякої румунки. Всі чотири гри схожі одна на одну як дві каплі води. Клас Даяни на голову вищий, але розум...
Габі серйозна дівчина. Інакше б дует Костюк - Русе не досягав би півфіналів на мейджорах.
От Даяну не шкода. Соболєву і Завацьку, яким здоров'я не дозволяє грати на більш-менш пристойному рівні, шкода. (В улюбленій Санта-Маргариті Настя вчора знялася, а Катарина сьогодні виграла, але важко). А Даяну ні.
Все йде по плану. Зараз опиниться десь в дев'ятій десятці , а там буде не вилазити з кваліфікацій. 
Неймовірно недолуга і вимагати від неї кращої гри -це смішно. Хто бачив теніс Ястремської той в цирку не сміється. 
Тренера немає і думаю ,що це не просто так - це все її характер і інтелект , а ще її батьки яким все треба контролювати .
Б - безнадійна. Даяна, як була генератором випадкових ударів, так і залишається нею. А скоро 26 то ж ймовірність, що щось можна буде виправити, невпинно наближається до 0
Гра Даясі на жаль не змінюється.Важко коментувати ії незрозумілі влучу-не влучу.Сьогодні перемогло "не влучу".
Ех Ястремська! Куди зникла вся їй вдала гра. Пам'ятаю ті супер удари яки не беруться,  бекхенди  на вилет
Це був фурор молодій Дачних!
Після попереднього матчу я сумнівався що надовго Даяни вистачить. Так і вийшло !
Не змінює традиціям, коли вона востаннє виходила в 1/4???
Результат не дивує. Дивує, що ще є стільки мазохістів, які дивляться матчі Даяни.
І не скажеш же, що не намагалася. Але зовсім розгубила елементарне вміння тримати м'яч у корті. Тому постійне бажання вирішити все одним непідготованим ударом. Сумно. Це не теніс. Це лоторея без шансів на виграш.
Десь за кортом вже чутно, як приємно плямкають хвильки на пляжі... 🏝️🏖️☀️
