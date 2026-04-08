Их не остановить. ПСЖ не оставил шансов Ливерпулю

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ играл с «Ливерпулем».

Команда Арне Слота с первых минут выбрала максимально осторожную тактику и фактически закрылась у своих ворот. В дебюте это даже работало – плотная оборона, минимум пространства для ПСЖ. Но было ощущение, что долго так продолжаться не сможет: парижане в чемпионате регулярно вскрывают подобные автобусы.

Так и вышло. Уже на 11-й минуте Усман Дембеле протащил мяч, обыграв двоих игроков и казалось, что потерял мяч, но эпизод не закончился, и Дезире Дуэ с угла штрафной пробил – рикошет сыграл против гостей и мяч нырнул за шиворот Мамардашвили. После гола «Ливерпуль» не изменился: всё та же осторожность, минимум инициативы и почти полное отсутствие атаки.

Во втором тайме картина повторилась. ПСЖ контролировал игру, а «Ливерпуль» лишь эпизодически пытался огрызаться. В середине тайма Хвича Кварацхелия убежал в свободную зону, получил мяч, хладнокровно разобрался с вратарём и защитником и отправил мяч уже в пустые ворота.

Дальше парижане могли доводить всё до разгрома: моменты были у Дембеле, активно подключались фланги, но где-то подвела реализация, а где-то выручал Георги Мамардашвили. Плюс арбитр дважды пожалел «Ливерпуль», не назначив очень пограничные пенальти.

В итоге – полное доминирование ПСЖ. Команда Арне Слота выглядела пассивно и безыдейно, а «Ливерпуль» большую часть матча просто выживал на поле.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч.

ПСЖ – «Ливерпуль» - 2:0

Гол: Дуэ, 11, Кварацхелия, 55.

Предупреждения: Гомес, 28, Макалистер, 30.

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Жоау Невеш, Дуе (Ли, 77), Дембеле (Эрнандес, 88), Кварацхелия

Запасные: Шевалье, Марин, Беральдо, Забарный, Гонсалу Рамуш, Ли Кан Ин, Люка Эрнандес, Маюлю, Дро Фернандес, Мбайе.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 78), Гравенберх, Макаллистер, Собослаи (Джонс, 78), Вирц (Гакпо, 78), Экитике (Исак, 78), Фримпонг (Ньони, 90)

Запасные: Вудман, Мистюр, Исак, Салах, Кьеза, Джонс, Гакпо, Робертсон, Ньони, Нгумоха.

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

Стадион: «Парк де Пренс» (Париж)