ПСЖ – Ливерпуль – 2:0. Атака в Париже: Дуэ и Хвича. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов
8 апреля в 22:00 состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2025/26.
Французский ПСЖ одолел английский Ливерпуль (2:0) на стадионе Парк де Пренс в Париже.
ПСЖ быстро открыл счет, Дезире Дуэ забил на 11-й минуте. На 65-й минуте хозяева поля получили комфортное преимущество, отличился Хвича Кварацхелия (2:0).
Украинский защитник Илья Забарный остался в резервном составе ПСЖ.
Ответная игра пройдет через неделю, 14 апреля.
🏆 Лига чемпионов УЕФА 2025/26
1/4 финала. Первый матч. 8 апреля 2026
22:00. ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия) – 2:0
Голы: Дезире Дуэ, 11, Хвича Кварацхелия, 65
ГОЛ! 1:0. Дезире Дуэ, 11 мин
ГОЛ! 2:0. Хвича Кварацхелия, 65 мин
