Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСЖ – Ливерпуль – 2:0. Атака в Париже: Дуэ и Хвича. Видео голов и обзор
08.04.2026 22:00 – FT 2 : 0
09 апреля 2026, 00:50 | Обновлено 09 апреля 2026, 00:51
1140
0

ПСЖ – Ливерпуль – 2:0. Атака в Париже: Дуэ и Хвича. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

09 апреля 2026, 00:50 | Обновлено 09 апреля 2026, 00:51
1140
0
ПСЖ – Ливерпуль – 2:0. Атака в Париже: Дуэ и Хвича. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

8 апреля в 22:00 состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Французский ПСЖ одолел английский Ливерпуль (2:0) на стадионе Парк де Пренс в Париже.

ПСЖ быстро открыл счет, Дезире Дуэ забил на 11-й минуте. На 65-й минуте хозяева поля получили комфортное преимущество, отличился Хвича Кварацхелия (2:0).

Украинский защитник Илья Забарный остался в резервном составе ПСЖ.

Ответная игра пройдет через неделю, 14 апреля.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/4 финала. Первый матч. 8 апреля 2026

22:00. ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия) – 2:0

Голы: Дезире Дуэ, 11, Хвича Кварацхелия, 65

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Дезире Дуэ, 11 мин

ГОЛ! 2:0. Хвича Кварацхелия, 65 мин

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ), асcист Жоау Невеш.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
