  ПСЖ – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
08.04.2026 22:00
08 апреля 2026, 04:16 | Обновлено 08 апреля 2026, 04:18
ПСЖ – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Поединок начнется 8 апреля в 22:00 по Киеву

8 апреля на Парк де Пренс пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ встретится с Ливерпулем. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Команда давно не имела внятной конкуренции на внутренней арене. И ставила яркую цель в виде победы в Лиге чемпионов. И наконец-то достигли этого в прошлом розыгрыше. Тогда, в 2025-м, вообще было выиграно все трофеи, которые только возможны - за исключением поражения в финале клубного чемпионата мира Челси.

Англичанам уверенно отомстили в марте - тогда, в 1/8 финала нового цикла Лиги чемпионов, их обыграли 5:2 дома и 3:0 в Лондоне. Хотя вообще-то и лично к Забарному, и к его новым партнерам хватает претензий. Чего стоит поражение в кубке скромному соседу, Парижу, и обилие осечек в Лиге 1. Впрочем, к апрелю единственный серьезный преследователь, Ланс, кажется, выдохся, так что можно полностью сосредоточиться на защите Ушастого.

Клуб в прошлом сезоне (и лично его новый тренер, Слот) приятно удивил. Тогда было взято титул в АПЛ, причем в очень уверенном стиле. Да, в других турнирах осечек хватало, но их игнорировали, да и летом накупили новичков на сотни миллионов, явно решив все возможные проблемы компенсировать этим усилением. На деле же, вылетев с остальных турниров (в субботу были 0:4 в кубке с Манчестер Сити), в Премьер-Лиге обладатель титула идет только пятым, и попытается хотя бы это место не упустить под давлением Челси и компании.

Есть еще и Лига чемпионов. Там англичане допускали осечки, но все же закончили основной раунд в числе топ-8. Так что плей-офф для них начался в марте - и снова, второй раз за сезон, гранд уступил в Стамбуле. Благо, что на Энфилде, собравшись, он выдал разгромную победу.

Статистика личных встреч

В 2018-м клубы обменялись домашними победами, в марте прошлого года - выездными.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.76 для ПСЖ и 4.48 для Ливерпуля. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы ожидаемо считают, что сейчас сильнее будут Усман Дембеле и компания. Ставим на то, что они и правда победят гостей из Великобритании (коэффициент - 1,76).

