  4. Луис ЭНРИКЕ: «Мы всегда хотим играть в свой футбол»
08.04.2026 22:00 – FT 2 : 0
Ливерпуль
09 апреля 2026, 08:55 |
Луис ЭНРИКЕ: «Мы всегда хотим играть в свой футбол»

Тренер «ПСЖ» дал пресс-конференцию после победы над «Ливерпулем»

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал пресс-конференцию после победы над «Ливерпулем» (2:0) в четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов:

«Я считаю, что мы заслужили этот результат. Это был очень сложный матч, очень напряжённый, особенно в первом тайме. Во втором тайме мы создали много моментов. Жаль, что, на мой взгляд, мы могли забить ещё как минимум один гол, но такой уж футбол, и мы должны это принять. Атмосфера на стадионе сегодня вечером была невероятной. Думаю, мы играли так же хорошо, как пели наши болельщики, а это нелегко! Сейчас самое время насладиться этой победой, восстановить силы, отдохнуть и подумать о ответном матче в Ливерпуле.

Я был свидетелем этой связи между командой и болельщиками с тех пор, как приехал в Париж, и сейчас она сильнее, чем когда-либо. Мы отправимся в Ливерпуль с целью победить, как всегда. Будет тяжело, потому что «Энфилд» – очень сложный стадион для выездных матчей. Но с этой командой мы постараемся сыграть так, как умеем лучше всего, а это значит – атаковать на протяжении всего матча»

Ливерпуль пресс-конференция ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Ливерпуль Луис Энрике Матвей Сафонов
