  4. ПСЖ – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
08.04.2026 22:00
07 апреля 2026, 23:35 | Обновлено 07 апреля 2026, 23:39
ПСЖ – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Тяжелое испытание для команды Слота

8 апреля в 22:00 ПСЖ примет Ливерпуль в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

ПСЖ подходит к этой встрече в статусе явного фаворита. Парижане уверенно прошли предыдущую стадию, наколотив 8 мячей в двух матчах против «Челси», а затем закрепили форму в Лиге 1, забив 7 голов в двух последних играх. Атака команды выглядит по-настоящему устрашающе: Дуэ, Кварацхелия и Дембеле способны разорвать любую оборону и в одиночку решить исход эпизода.

На этом фоне «Ливерпуль» выглядит куда менее убедительно. Команда переживает серьёзный спад: болезненное поражение 0:4 от «Манчестер Сити» в Кубке Англии, неудача с «Брайтоном» в АПЛ – и уже вполне реальные риски остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне. Игра мерсисайдцев сейчас вызывает слишком много вопросов – как в атаке, так и в обороне.

Но списывать «Ливерпуль» – последнее дело. Это команда с характером и топовым подбором игроков, которая даже в самые тяжёлые периоды способна выдать максимум и превратить любой матч в проблему для соперника.

И именно поэтому для ПСЖ этот четвертьфинал – далеко не прогулка, а настоящее испытание.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСЖ – «Ливерпуль», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.73 для ПСЖ и 4.44 для «Ливерпуля». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
8 апреля 2026 -
22:00
Ливерпуль
Тотал матча больше (3.5) 2.27 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
