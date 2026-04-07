8 апреля в 22:00 ПСЖ примет Ливерпуль в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

ПСЖ подходит к этой встрече в статусе явного фаворита. Парижане уверенно прошли предыдущую стадию, наколотив 8 мячей в двух матчах против «Челси», а затем закрепили форму в Лиге 1, забив 7 голов в двух последних играх. Атака команды выглядит по-настоящему устрашающе: Дуэ, Кварацхелия и Дембеле способны разорвать любую оборону и в одиночку решить исход эпизода.

На этом фоне «Ливерпуль» выглядит куда менее убедительно. Команда переживает серьёзный спад: болезненное поражение 0:4 от «Манчестер Сити» в Кубке Англии, неудача с «Брайтоном» в АПЛ – и уже вполне реальные риски остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне. Игра мерсисайдцев сейчас вызывает слишком много вопросов – как в атаке, так и в обороне.

Но списывать «Ливерпуль» – последнее дело. Это команда с характером и топовым подбором игроков, которая даже в самые тяжёлые периоды способна выдать максимум и превратить любой матч в проблему для соперника.

И именно поэтому для ПСЖ этот четвертьфинал – далеко не прогулка, а настоящее испытание.

