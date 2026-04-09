  4. Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
Лига чемпионов
09 апреля 2026, 00:23 | Обновлено 09 апреля 2026, 00:54
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны

Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут через неделю

09 апреля 2026, 00:23 | Обновлено 09 апреля 2026, 00:54
547
0
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

​Вечером 8 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день состоялись два поединка. Барселона – Атлетико (0:2, ПСЖ – Ливерпуль (2:0).

ПСЖ в Париже одержал яркую победу над Ливерпулем (2:0). Голы забили Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия.

В испанском дерби Барселона, играя целый тайм в меньшинстве после удаления Пау Кубарси, уступила Атлетико из Мадрида (0:2). Отличились Хулиан Альварес и Александер Серлот.

Ответные встречи пройдут через неделю, 14–15 апреля.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/4 финала. Первые матчи. 8 апреля 2026

🔹 08.04. 22:00. ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия) – 2:0

Голы: Дезире Дуэ, 11, Хвича Кварацхелия, 65

🔹 08.04. 22:00. Барселона (Испания) – Атлетико (Испания) – 0:2

Голы: Хулиан Альварес, 45, Александер Серлот, 70

Николай Степанов
