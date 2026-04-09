  4. Арда ТУРАН: «АЗ Алкмаар – опасный соперник, команда с игровой культурой»
09 апреля 2026, 10:12 | Обновлено 09 апреля 2026, 10:22
Арда ТУРАН: «АЗ Алкмаар – опасный соперник, команда с игровой культурой»

Коуч Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой 1/4 финала Лиги конференций

ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию накануне первого матча 1/4 финала Лиги конференций УЕФА с АЗ Алкмаар, который пройдет вечером 9 апреля в польском Кракове:

– Мои соболезнования семье дорогого Мирчи Луческу. Он был хорошим учителем как для меня, так и для украинского и турецкого футбола. Для моей страны он был очень важной персоной. То, чему он учил, что показывал в футболе, и наследие, которое он оставил, всегда будут с нами.

Что касается самого матча, хочу сказать следующее: АЗ Алкмаар – это отличная команда, которая красиво играет. Самые опасные соперники в футболе – это клубы с игровой культурой, а не те, чьи результаты постоянно меняются. АЗ Алкмаар – именно такой. Они могут забивать голы по-разному, им нравится владеть мячом, у них есть отличные футболисты, которые играют красиво.

Нас ждет очень серьезный оппонент. Мы должны играть с обеих сторон – и в обороне, и в атаке. Это четвертьфинал, и АЗ Алкмаар – соперник, достойный четвертьфинала. Очень уважаем нашего противника, его игровую культуру, но также знаем, кто мы есть – «Шахтер». Не прячась за оправданиями, будем пытаться сыграть качественно и сделать все как можно лучше. Мы не будем отступать. Думаю, нас ждет хороший первый матч четвертьфинала.

– Мы видели, что в последнем поединке УПЛ с «Рухом» Проспер получил повреждение и не смог продолжить игру. Сейчас он здесь, с командой, так что рассчитываете ли вы на него и каково его состояние?

– Оба сейчас не в очень хорошем состоянии.

– После матчей с АЗ Алкмаар у вас очень тяжелый календарь в УПЛ – сначала игра за чемпионство с ЛНЗ, а потом «Полесье» – тоже претендент на титул. Как правильно расставить приоритеты, чтобы в обоих турнирах демонстрировать результат? И будет ли какая-то ротация в противостоянии с АЗ Алкмаар?

– В это время мы не можем заглядывать так далеко, сейчас думаем об одном матче – том, который будет против АЗ. Это очень важная игра для нас, очень большой вызов. И если мы будем сосредотачиваться на чем-то другом, они победят. Поэтому мы смотрим только на следующий матч.

– Можете ли сказать, что Краков с каждым разом все больше становится вашим домом?

– У нас очень хорошие отношения со всеми в Кракове, искренне благодарим поляков, Польшу и жителей Кракова за то, что они принимают нас здесь. Это очень сложная ситуация, у нас продолжается война, и речь идет не только о ракетах – наша жизнь имеет много ограничений. В состоянии войны не всегда можно выходить на улицу, есть некоторые проблемы с поездками автобусом, проблемы с пересечением границы. Конечно, есть и другие дела в жизни, кроме футбола, и мы бы хотели дать немного счастья тем, кто остался в Украине.

– Говорят, четвертьфинал – это уже такая стадия еврокубков, где любая команда может выиграть трофей. Вы согласны с этим? И как оцениваете силу «Шахтера»?

– У нас шансы такие же, как у всех остальных команд.

ВИДЕО. Пресс-конференция Арды Турана перед матчем Шахтера против АЗ Алкмаар

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
