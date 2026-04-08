Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина WU-17 обыграла Боснию и Герцеговину WU-17 и вышла в Лигу A
Молодежные турниры
08 апреля 2026, 17:37 | Обновлено 08 апреля 2026, 17:44
Украина WU-17 обыграла Боснию и Герцеговину WU-17 и вышла в Лигу A

Сине-желтая команда выиграла решающий матч со счетом 4:1

УАФ

Сборная Украины WU-17 выиграла заключительный матч квалификации Евро-2026 WU-17 и поднялась в Лигу B.

8 апреля в 15:00 Украина WU-17 одолела команду Боснии и Герцеговины WU-17 (4:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Людмилы Лемешко заняли первое место в Лиге B во втором раунде квалификации Евро-2026 WU-17.

Ранее Болгария обыграла Боснию (2:0), а Украина и Болгария сыграли вничью (2:2).

Сине-желтым нужна была победа над Боснией в 2 мяча и больше, и команда выполнила эту задачу.

Итоговое положение: Украина (4 очка), Болгария (4), Босния и Герцеговина (0).

Сине-желтая команда набрала 4 балла, заняла первое место по разнице мячей и вышла в Лигу A.

Квалификация Евро-2026 WU-17. Второй раунд. Группа B5

3-й тур. 8 апреля. Углевик (Босния и Герцеговина). Стадион Нови Градски

Украина WU-17 – Босния и Герцеговина WU-17 – 4:1 (3:1)

Голы: Белкина, 19, Леспух, 22, 64, Бойчук, 32 – Марич, 24

Украина: Вакулко, Олейниченко, Белкина, Прядко, Пипченко, Иванченко (к), Назаренко (Непошивайленко, 90), Семенюк, Бойчук, Козишкурт, Леспух. Запасные: Лизенкова, Григорьева, Гирун, Деревянко, Лаврик, Колодий, Лях, Золотухина. Тренер: Людмила Лемешко.

Босния и Герцеговина: Карачич, Бьелица, А. Думанчич (к), Илич, Омеринович, Радойчич, Максимович (Шекарич, 46), Ачкар (Шутало, 60), Ступаревич (Дервисевич, 86), Бркич, Марич. Запасные: И. Думанчич, Лйольич, Миладинович, Новакович, Альяжич. Тренер: Иван Квесич.

Предупреждения: Козишкурт, 90+4 – Илич, 57

Арбитр: Асен Альбайрак (Турция)

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем