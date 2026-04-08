Смерть Луческу, Лунин пропустил два от Баварии, Сокол – чемпион в хоккее
Главные новости за 7 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7 апреля.
1A. Умер знаменитый экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Румынскому специалисту Мирче Луческу было 80 лет
1B. Он прошел весь футбол. Луческу выиграл 38 трофеев за тренерскую карьеру
Мирча занимает третье место по количеству титулов в истории футбола
2A. Лунина огорчили дважды. Бавария в Лиге чемпионов одолела Реал в Мадриде
Большой успех команды Компани на чужом поле
2B. Арсенал вырвал победу над Спортингом в первом матче 1/4 финала ЛЧ
Единственный мяч забил Кай Хаверц в конце игры
3A. Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
Бавария и Арсенал одержали гостевые победы в первых матчах 1/4 финала ЛЧ
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Англия будет представлена 5 командами в Лиге чемпионов 2026/27
Арсенал выиграл на выезде, и Англия лидирует в односезонном рейтинге
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Магуайр продлил контракт с Манчестер Юнайтед
Гарри подписал новое соглашение по схеме 1+1
4B, Сборная Украины по мини-футболу сыграла мини-турнир в чешском Брно
Команда под руководством Александра Бондаря ведет подготовку к ЧЕ-2026
5. Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Бывший капитан вновь будет выступать за национальную команду
6. Золото вернулось в Киев. Определен чемпион Украины по хоккею
Сокол выиграл противостояние с Кременчугом, счет серии – 4:1
7. Ястремская успешно стартовала на WTA 500 в Линце, переиграв 36-ю ракетку
В первом раунде в Австрии Даяна в трех сетах переиграла Энн Ли
8. Каскад ошибок. Музычук проиграла партию 8-го тура в выигранной позиции
Украинская шахматистка уступила Дивье Дешмух и имеет 4,5 очков из 8
9. До последнего фрейма. Казаков и Ларков выбыли из квалификации ЧМ по снукеру
Юлиан Бойко вступит в игру в Шеффилде со второго отборочного раунда
10A. Гвардиола еще не решил, останется ли в Сити. Но в клубе царит спокойствие
Горожане контролируют ситуацию, до сих пор не зная, что решит Пеп
10B. Топ-лига, где все экономят. Во Франции ощущается дефицит денег в футболе
Клубы отдают предпочтение сохранению доступных ресурсов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
