Смерть Луческу, Лунин пропустил два от Баварии, Сокол – чемпион в хоккее

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7 апреля.

1A. Умер знаменитый экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола

Румынскому специалисту Мирче Луческу было 80 лет

1B. Он прошел весь футбол. Луческу выиграл 38 трофеев за тренерскую карьеру

Мирча занимает третье место по количеству титулов в истории футбола

2A. Лунина огорчили дважды. Бавария в Лиге чемпионов одолела Реал в Мадриде

Большой успех команды Компани на чужом поле

2B. Арсенал вырвал победу над Спортингом в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Единственный мяч забил Кай Хаверц в конце игры

3A. Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров

Бавария и Арсенал одержали гостевые победы в первых матчах 1/4 финала ЛЧ

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Англия будет представлена 5 командами в Лиге чемпионов 2026/27

Арсенал выиграл на выезде, и Англия лидирует в односезонном рейтинге

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Магуайр продлил контракт с Манчестер Юнайтед

Гарри подписал новое соглашение по схеме 1+1

4B, Сборная Украины по мини-футболу сыграла мини-турнир в чешском Брно

Команда под руководством Александра Бондаря ведет подготовку к ЧЕ-2026

5. Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины

Бывший капитан вновь будет выступать за национальную команду

6. Золото вернулось в Киев. Определен чемпион Украины по хоккею

Сокол выиграл противостояние с Кременчугом, счет серии – 4:1

7. Ястремская успешно стартовала на WTA 500 в Линце, переиграв 36-ю ракетку

В первом раунде в Австрии Даяна в трех сетах переиграла Энн Ли

8. Каскад ошибок. Музычук проиграла партию 8-го тура в выигранной позиции

Украинская шахматистка уступила Дивье Дешмух и имеет 4,5 очков из 8

9. До последнего фрейма. Казаков и Ларков выбыли из квалификации ЧМ по снукеру

Юлиан Бойко вступит в игру в Шеффилде со второго отборочного раунда

10A. Гвардиола еще не решил, останется ли в Сити. Но в клубе царит спокойствие

Горожане контролируют ситуацию, до сих пор не зная, что решит Пеп

10B. Топ-лига, где все экономят. Во Франции ощущается дефицит денег в футболе

Клубы отдают предпочтение сохранению доступных ресурсов