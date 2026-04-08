Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 апреля 2026, 11:17 | Обновлено 08 апреля 2026, 11:33
Смерть Луческу, Лунин пропустил два от Баварии, Сокол – чемпион в хоккее

Главные новости за 7 апреля на Sport.ua

ФК Динамо. Мирча Луческу

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7 апреля.

1A. Умер знаменитый экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Румынскому специалисту Мирче Луческу было 80 лет

1B. Он прошел весь футбол. Луческу выиграл 38 трофеев за тренерскую карьеру
Мирча занимает третье место по количеству титулов в истории футбола

2A. Лунина огорчили дважды. Бавария в Лиге чемпионов одолела Реал в Мадриде
Большой успех команды Компани на чужом поле

2B. Арсенал вырвал победу над Спортингом в первом матче 1/4 финала ЛЧ
Единственный мяч забил Кай Хаверц в конце игры

3A. Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
Бавария и Арсенал одержали гостевые победы в первых матчах 1/4 финала ЛЧ

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Англия будет представлена 5 командами в Лиге чемпионов 2026/27
Арсенал выиграл на выезде, и Англия лидирует в односезонном рейтинге

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Магуайр продлил контракт с Манчестер Юнайтед
Гарри подписал новое соглашение по схеме 1+1

4B, Сборная Украины по мини-футболу сыграла мини-турнир в чешском Брно
Команда под руководством Александра Бондаря ведет подготовку к ЧЕ-2026

5. Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Бывший капитан вновь будет выступать за национальную команду

6. Золото вернулось в Киев. Определен чемпион Украины по хоккею
Сокол выиграл противостояние с Кременчугом, счет серии – 4:1

7. Ястремская успешно стартовала на WTA 500 в Линце, переиграв 36-ю ракетку
В первом раунде в Австрии Даяна в трех сетах переиграла Энн Ли

8. Каскад ошибок. Музычук проиграла партию 8-го тура в выигранной позиции
Украинская шахматистка уступила Дивье Дешмух и имеет 4,5 очков из 8

9. До последнего фрейма. Казаков и Ларков выбыли из квалификации ЧМ по снукеру
Юлиан Бойко вступит в игру в Шеффилде со второго отборочного раунда

10A. Гвардиола еще не решил, останется ли в Сити. Но в клубе царит спокойствие
Горожане контролируют ситуацию, до сих пор не зная, что решит Пеп

10B. Топ-лига, где все экономят. Во Франции ощущается дефицит денег в футболе
Клубы отдают предпочтение сохранению доступных ресурсов

По теме:
Травма Ваната, Малиновский сыграл против Юве, Калинина стала лаки-лузером
Разгром от Шахтера, финал Стародубцевой, яркий бой Чисоры и Уайлдера
Фиаско Динамо, гол Степанова, хет-трик Холанда, сенсация от Стародубцевой
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Команда была готова бойкотировать матч УПЛ. Ситуацию спас капитан
Бразильский футболист Шахтера сообщил, что готов играть за сборную Украины
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Який Трубін??? Хоча б перечитуйте що публікуєте! Лунін а не Трубін!
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Обнаружен заказчик дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026
