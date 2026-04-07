Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ОФИЦИАЛЬНО. Магуайр продлил контракт с Манчестер Юнайтед
Англия
07 апреля 2026, 12:17
ОФИЦИАЛЬНО. Магуайр продлил контракт с Манчестер Юнайтед

Гарри подписал соглашение по схеме 1+1

ФК Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о продлении контракта с английским центральным защитником Гарри Магуайром.

Отмечается, что новый контракт с 33-летним футболистом будет действовать до лета 2027 года. Также в договоре предусмотрена опция продления ещё на один год.

В сезоне 2025/26 Гарри Магуайр провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готовит летнюю перестройку.

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем