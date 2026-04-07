ОФИЦИАЛЬНО. Магуайр продлил контракт с Манчестер Юнайтед
Гарри подписал соглашение по схеме 1+1
«Манчестер Юнайтед» официально объявил о продлении контракта с английским центральным защитником Гарри Магуайром.
Отмечается, что новый контракт с 33-летним футболистом будет действовать до лета 2027 года. Также в договоре предусмотрена опция продления ещё на один год.
В сезоне 2025/26 Гарри Магуайр провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готовит летнюю перестройку.
Harry commits 🇾🇪🗣️— Manchester United (@ManUtd) April 7, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В УАФ рассматривают возможность назначения Пономарева
Вратарь львовских «Карпат» дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua