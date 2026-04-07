Топ-лига, где все экономят. Во Франции ощущается дефицит денег в футболе

Французскую Лигу 1 очень часто принято включать в состав сильнейших и лучших клубных чемпионатов Европы – в так называемую топ-5 лиг. Однако до минувшего года, когда «Пари Сен-Жермен» наконец-то воплотил мечты своих шейхов-владельцев и выиграл Лигу чемпионов, команды из этой страны не становились сильнейшими на континенте с 1993-го, то есть 32 года!

В нынешней Лиге 1, говоря откровенно, проблем хватает, но ключевой из них, по сравнению с АПЛ, Бундеслигой и даже Ла Лигой и Серией А, являются деньги. Если точнее – их крайне мало, если не брать во внимание уже упоминавшийся ПСЖ, живущий благодаря своим катарским собственникам в абсолютно ином измерении. Конечно, «Марсель» и «Лион» пытались не отставать от амбициозных парижан, но даже этим двум грандам время от времени приходилось уходить в финансовые минуса, что уж там говорить об остальных – например, о «Ницце», «Гавре» и «Осере», которые в последние годы рисковали вообще не пройти процедуры лицензирования, необходимые для заявки и регистрации как участника Лиги 1.

По благосостоянию французской Лиги 1 в свое время очень ударила провальная сделка на реализацию телевизионных прав с Mediapro. После этого многим клубам лиги фактически пришлось превратиться в настоящих муравьев, скрупулезно следящих за своими финансами и изыскивающих все новые и новые методы экономии денег. Вплоть до применения самых невероятных и неожиданных способов…

Вопрос реализации телевизионных прав по хорошей цене остается актуальным для французской Лиги 1 уже не первый год. Сделки с DAZN и beIN не принесли ожидаемого результата, если не сказать, что провалились, а запуск самостоятельного сервиса лиги под названием Ligue 1+ помог в довольно короткие сроки нарастить количество ее подписчиков, но пока никак не дает хотя бы вернуться к прежним показателям по прибыльности. Уменьшение доходов от реализации телевизионных прав напрямую сказалось на экономике большинства клубов Лиги 1.

Анализ экспертов L'Équipe показывает, что в «Ницце», например, уже сейчас проводят политику сокращения наиболее обременительных расходов во всех секторах. В последнее время в клубе был сокращен административный отдел, а вскоре подобная же участь в «прореживании» рядов постигнет и отдел селекции. Также летом из стана «орлят», как ожидается, уйдут наиболее высокооплачиваемые игроки команды, что позволит «Ницце» стабилизировать финансы, а это крайне важно, особенно, если клуб сумеет сохранить прописку в Лиге 1.

Еще один клуб, который нынче борется за «место под солнцем» и право остаться в Лиге 1 на следующий сезон, – «Гавр» – нашел несколько иной способ сокращения административных расходов. Здесь просто соответствующим специалистам начали добавлять работу, фактически делая из них таких себе универсальных сотрудников. Так, известно, что директор по коммуникациям «Гавра» параллельно взял на себя выполнение функций менеджера по маркетингу, клубный пресс-секретарь также выступает штатным спикером, а один из сотрудников, которого изначально нанимали для работы с болельщиками, с недавних пор ответственен также за создание контента на официальном сайте клуба.

Существенно экономят денежные средства и в «Меце» – последней команде в турнирной таблице текущего розыгрыша Лиги 1. Здесь планировали провести полную замену сидений на стадионе «Сен-Симфорьен», однако впоследствии эти задумки несколько раз откладывались и не были реализованы по сей день. Более того, футболисты молодежной команды «Меца» до сих пор используют в тренировках и матчах футболки с прошлого сезона.

Вынужден экономить даже «Ренн», который принадлежит французскому миллиардеру Франсуа Пино. Что правда, здесь пока не прибегают к использованию каких-то крайне сомнительных методов и массовых увольнений. Однако бретонцы перевели клубный автопарк на электромобили, чтобы избежать дополнительных затрат, связанных с перманентным повышением цен на топливо, что особенно стало актуально в наши дни, после того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана, и последняя привела к фактической блокаде Ормузского пролива. Помимо этого в «Ренне» отказались от авиаперелетов на матчи, а со следующего сезона перестанут применять и автобус для переездов с продолжительностью более четырех часов. Теперь футболисты бретонцев будут добираться на игры поездами. И это мы еще не вспоминали режим экономии воды, который был установлен на клубной базе «Ренна» и привел к инвестициям в рекуперацию и очистку с целью минимизации потребления природного ресурса.

Однако некоторые области остаются неприкосновенными, например, VIP-услуги, включенные в пакеты для долгосрочных партнеров. Неизбирательные сокращения банально могут оказаться контрпродуктивными в долгосрочной перспективе. Сокращение расходов в других ключевых областях, таких как цифровые технологии или коммерция, означало бы потерю экспертных знаний и создание негативной спирали, подпитывающей порочный круг, который только усилит зависимость от доходов от трансферов.

ligue1.com

В ряде случаев клубы французской Лиги 1 не предпринимают фактических сокращений расходных частей своих бюджетов, но и не стремятся к значительным инвестициям, предпочитая отдавать предпочтение сохранению доступных ресурсов для преодоления потенциальных периодов неопределенности в будущем. Например, в «Бресте» значительная часть дохода в 50 миллионов евро, полученных за выступление в минувшем сезоне Лиги чемпионов, была потрачена на бонусы игрокам и персоналу, логистические расходы, повышение зарплат и покупку новых футболистов. Однако часть из этой суммы была аккумулирована клубом в специальный резерв, о чем практически не сообщали болельщикам, и те выражали свое недовольство ситуацией, особенно учитывая тот аспект, что ныне «Брест» является лишь середняком турнирной таблицы Лиги 1, и о возвращении в ЛЧ может только мечтать.

Непростая ситуация наблюдается и в «Лорьяне», где совсем недавно произошла смена собственника. Публично новые владельцы дали понять, что не собираются идти на какие-то существенные сокращения бюджета, однако намерены в ближайшее время вести политику разумного управления и, как следствие, траты денежных средств.

А вот кому все-таки пришлось идти на экстренные меры и сокращения расходов, так это «Нанту». Команда, которая уже дважды по ходу текущего сезона меняла главного тренера, понесла незапланированные финансовые потери, и сейчас просто вынуждена идти на непопулярные шаги, да еще и находясь под угрозой вылета из Лиги 1.

instagram.com/r.yaremchuk. Роман Яремчук

Да и не стоит забывать про «Лион», который тренирует Паулу Фонсека и где выступает украинский центрфорвард Роман Яремчук. «Ткачи» еще минувшим летом едва убереглись от перевода в Лигу 2 на фоне финансовых проблем. Пришлось сокращать почти сотню сотрудников, а также договариваться со всеми возможными сторонами, которые могли помочь в сложившейся ситуации.

Очевидно, что финансовых проблем в нынешней Лиге 1 хватает, и они в той или иной степени затрагивают все клубы-участники дивизиона, кроме ПСЖ. Учитывая тот факт, что в ближайшее время не просматривается перспектив стремительного взлета доходов от реализации телевизионных прав, элитный дивизион французского клубного футбола рискует отставать в развитии и становиться все менее и менее конкурентоспособным на фоне АПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги и Серии А. Последние же, если так пойдет и дальше, окончательно утвердятся в формате топ-4, который придет на смену топ-5, прекратившему оставаться актуальным в аспекте существенных финансовых различий между этими дивизионами…