Топ-5 превратится в топ-4? Французская Лига 1 переживает жуткий кризис

В Украине мы давно привыкли выделять чемпионат Франции в когорту лучших европейских футбольных лиг, наряду с английской, испанской, итальянской и немецкой. Эти чемпионаты у нас всегда обозначались под понятным для любого болельщика «топ-5». Впрочем, по объективным причинам Франция вот уже несколько лет чисто в спортивном плане не дотягивает до уровня других чемпионатов из топ-5, а сейчас всерьез рискует окончательно вывалиться из элитной когорты еще и по причине жуткого экономического кризиса…

Все началось с подписания телевизионного контракта между руководителями профессионального клубного футбола Франции (Ligue de Football Professionnel – далее LFP) и китайско-испанской компанией Mediapro. Это событие произошло перед началом сезона-2019/20, и означало, что начиная с чемпионата-2020/21 и до 2024 года именно этой организации будут принадлежать эксклюзивные телеправа на трансляцию на территории Франции футбольных поединков Лиги 1 и Лиги 2. Mediapro обязалась инвестировать порядка 800 миллионов евро за сезон использования телевизионных прав, которые наряду с поступлениями от beIN Sports (еще около 300 миллионов евро), ставшей официальным ретранслятором поединков на внешние рынки, должны были распределяться между клубами-участниками соревновательного процесса.

Изначальная идея Mediapro состояла в том, чтобы все поединки Лиги 1 и Лиги 2 транслировать на специально созданном в августе 2020 года тематическом канале Téléfoot. Для того, чтобы вернуть вложенные инвестиции, боссам Mediapro требовалось в сжатые сроки создать базу подписчиков Téléfoot размером в 3,5 миллиона индивидуальных аккаунтов. Однако реалии оказались такими, что фактически компании удалось набрать значительно меньше подписчиков: официальные данные по этому вопросу не разглашались, но по некоторой информации речь шла всего о 600 тысячах индивидуальных аккаунтов.

В итоге Mediapro пропустила несколько платежей в пользу LFP, а затем, воспользовавшись пунктом о неустойке, вышла из договора, хотя на Téléfoot матчи Лиги 1 и Лиги 2 транслировались до февраля нынешнего года, после чего канал был просто закрыт. Долгая серия судебных тяжб и апелляций, активное участие в которой принимал Canal+ (исторический канал-транслятор матчей чемпионата Франции на территории страны), привела к тому, что клубы по итогам сезона-2020/21 были вынуждены довольствоваться дележом 670 миллионов евро, полученными от продажи телевизионных прав как внутри страны, так и на зарубежные рынки. Вместо прогнозируемого 1,1 миллиарда евро, клубы реально получили чуть больше половины от этой суммы…

Не стоит забывать, что сезон-2020/21 прошел на фоне пустующих трибун стадионов, которые стали ответом на бушующую в Европе и мире пандемию COVID-19. Не имея альтернативных возможностей пополнять собственные бюджеты, большинство французских клубов фактически оказались на грани разорения. Неслучайно, президент финансового регулятора во французском футболе компании DGCC Жан-Марк Микелер заявил, что без массовых вливаний со стороны инвесторов многие клубы Лиги 1 (элиты тамошнего футбола) окажутся на грани выживания уже в 2021 году.

«Худшее у французского футбола, безусловно, еще впереди. Я бы не исключал вариантов с банкротствами. Клубам потребуется быстро снижать зарплатные расходы, а также уменьшать количество футболистов на контракте. По моим данным, семь клубов Лиги 1 имеют на контрактах более 40 футболистов, что абсолютно бессмысленно в нынешних реалиях», - отметил Микелер.

В начале июня вокруг телевизионных прав во французском футболе произошла и вовсе алогичная ситуация. Было объявлено, что американский холдинг Amazon приобрел пакет на трансляцию около 80% матчей Лиги 1 и Лиги 2, которые ранее были частью пакетов, приобретенных Mediapro. При этом, права на трансляцию двух топ-матчей в каждом туре Лиги 1 должны были оставаться за Canal+, но тот хотел самостоятельно показывать все поединки игрового дня, за что наряду с BeIN Sports (компанией, получавшей в таком случае сублицензию на трансляцию матчей за границей) был готов платить по 700 миллионов евро за сезон.

Однако руководство LFP остановило свой выбор именно на предложении Amazon, которое составило 300 миллионов евро, что привело в ярость боссов Canal+, объявившего о выходе из прежних договоренностей по трансляции матчей. Фактически LFP хотел получить от Amazon 300 миллионов евро за 80% телеправ на матчи Лиги 1 и Лиги 2, а также суммарно около 363 миллионов евро от Canal+ (за два топ-матча Лиги 1 в каждом туре) и BeIN Sports (за продажу телевизионных прав за границу), что позволило бы рассчитывать на 663 миллиона евро за сезон, но после выхода Canal+ из договоренностей, ныне речь идет о сумме в 300 с небольшим миллионах евро.

Очевидно, что в ближайшее время ситуация получит какое-то продолжение, так как боссы LFP считают, что Canal+ не имел юридических оснований для выхода из прежних обязательств, хотя обратная сторона полностью уверена в своей правоте. Пока французский футбол будут сотрясать очередные распри и тяжбы по поводу телевизионных прав, клубы, как предрекал Жан-Марк Микелер, могут начать исчезать, как капли росы на палящем солнце.

Нынешние проблемы во французском футболе достаточно неожиданны еще и потому, что несколько лет назад ничего не говорило о возможности возникновения такого кризиса. Целый ряд клубов Лиги 1 и Лиги 2 был приобретен иностранными инвесторами (среди них – «Марсель», «Ницца» и «Бордо»), а в сезоне-2018/19 общая выручка клубов Лиги 1 составила 1,8 миллиарда евро, что на 12% превышало предыдущий показатель. Этот рост был наиболее ощутимым среди всех топ-5 лиг европейского футбола, однако пандемия COVID-19 и провальная сделка по продаже телевизионных прав с Mediapro кардинально изменили ситуацию.

Каким образом будут развиваться события в дальнейшем – пока неизвестно, но причин для оптимизма у поклонников французского клубного футбола не так много. Уже сейчас в прессе появляется все больше мнений о том, что для нормального существования подавляющему большинству клубов Лиги 1, кроме богатого «Пари Сен-Жермен», придется продавать своих лучших игроков. С учетом того, что приобрести их смогут только зарубежные клубы, спортивная конкуренция в чемпионате Франции рискует рухнуть до катастрофически низкого уровня, что потянет за собой на дно и статус Лиги 1 на европейской арене. Скажем, уже сегодня «Марсель», финишировавший пятым в чемпионате Франции-2020/21, занимает лишь 57-е место в рейтинге клубов УЕФА, позади таких коллективов, как «Црвена Звезда», «Виктория» Пльзень, «Брага» и «Янг Бойз».

Даже действующий чемпион Франции «Лилль», который за последние четыре года благодаря успешной работе на трансферном рынке сумел пополнить казну приблизительно на 200 миллионов евро, ныне испытывает проблемы финансового характера. Что уж говорить о командах со значительно меньшими амбициями и достижениями?

Нынешний кризис во французском футболе привлекает внимание не только болельщиков, но и предприимчивых лиц, вроде экс-владельца «Лилля» Жерара Лопеса, который уже согласовал покупку проблемного «Бордо» у его прежних собственников, отказавшихся в дальнейшем инвестировать в футбол. Ныне Лопес ожидает одобрения сделки от DNCG, и, по мнению французских аналитиков, рассчитывает в будущем на стабилизацию экономических процессов в Лиге 1 и стремительную капитализацию «жирондинцев», являющихся исторически одним из наиболее важных клубов во Франции.

Последнее обстоятельство лишь подтверждает тезис о том, что кризис – это время для новых возможностей. Впрочем, кто и как его переживет, и не окажется ли Лига 1 за чертой топ-5, фактически переформатировав ее в топ-4, покажет лишь время, хотя от произошедшего во Франции, кажется, не застрахован абсолютно никакой из европейских футбольных чемпионатов…