Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Англия будет представлена 5 командами в Лиге чемпионов 2026/27
Лига чемпионов
08 апреля 2026, 00:41 | Обновлено 08 апреля 2026, 01:10
0

Арсенал выиграл на выезде, и Англия лидирует в односезонном рейтинге

Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Англия официально гарантировала себе дополнительное 5-е место в Лиге чемпионов 2026/27.

Это стало известно после победы лондонского Арсенала над Спортингом из Лиссабона (1:0) в первом четвертьфинальном матче ЛЧ 2025/26.

Две лучшие ассоциации в сезонном рейтинге УЕФА получат дополнительные путевки в Лигу чемпионов, и одна из них уже определена.

В обновленном односезонном рейтинге УЕФА Англия набрала 25.013 балла, и в еврокубках продолжают выступать 5 из 9 представителей Туманного Альбиона. Англия математически гарантировала себе место в топ-2 и дополнительную путевку в ЛЧ в следующем сезоне для 5-й команды АПЛ.

Второе место занимает Испания – 20.281 балла. В игре остаются 6 из 8 испанских клубов.

Далее идут: Германия – 19.714, Португалия – 18.900, Италия – 18.714, Франция – 16.392.

Борьба за вторую дополнительную путевку в Лигу чемпионов продолжается между Испанией, Германией, Португалией и Италией. Лучшие шансы сейчас имеет Испания, поскольку именно эта страна сохранила наибольшее количество клубов (6) в плей-офф еврокубков. Франция, идущая на 6-й позиции, уже математически потеряла шансы войти в топ-2.

Коэффициент УЕФА рассчитывается по результатам клубов в еврокубках. За победу начисляется 2 очка, за ничью – 1, также учитываются бонусы за выход в следующие стадии. Общая сумма делится на количество клубов, представлявших страну в сезоне.

Результаты клубов Испании, Германии, Португалии и Италии в весенней части еврокубков определят обладателя второй дополнительной путевки в Лигу чемпионов.

Инфографика

Таблица коэффициентов УЕФА

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем