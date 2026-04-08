ОФИЦИАЛЬНО. Англия будет представлена 5 командами в Лиге чемпионов 2026/27

Англия официально гарантировала себе дополнительное 5-е место в Лиге чемпионов 2026/27.

Это стало известно после победы лондонского Арсенала над Спортингом из Лиссабона (1:0) в первом четвертьфинальном матче ЛЧ 2025/26.

Две лучшие ассоциации в сезонном рейтинге УЕФА получат дополнительные путевки в Лигу чемпионов, и одна из них уже определена.

В обновленном односезонном рейтинге УЕФА Англия набрала 25.013 балла, и в еврокубках продолжают выступать 5 из 9 представителей Туманного Альбиона. Англия математически гарантировала себе место в топ-2 и дополнительную путевку в ЛЧ в следующем сезоне для 5-й команды АПЛ.

Второе место занимает Испания – 20.281 балла. В игре остаются 6 из 8 испанских клубов.

Далее идут: Германия – 19.714, Португалия – 18.900, Италия – 18.714, Франция – 16.392.

Борьба за вторую дополнительную путевку в Лигу чемпионов продолжается между Испанией, Германией, Португалией и Италией. Лучшие шансы сейчас имеет Испания, поскольку именно эта страна сохранила наибольшее количество клубов (6) в плей-офф еврокубков. Франция, идущая на 6-й позиции, уже математически потеряла шансы войти в топ-2.

Коэффициент УЕФА рассчитывается по результатам клубов в еврокубках. За победу начисляется 2 очка, за ничью – 1, также учитываются бонусы за выход в следующие стадии. Общая сумма делится на количество клубов, представлявших страну в сезоне.

Результаты клубов Испании, Германии, Португалии и Италии в весенней части еврокубков определят обладателя второй дополнительной путевки в Лигу чемпионов.

