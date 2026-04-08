Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
Бавария и Арсенал одержали гостевые победы в первых матчах 1/4 финала ЛЧ
Вечером 7 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В этот игровой день состоялись два поединка: Реал Мадрид – Бавария (1:2), Спортинг – Арсенал (0:1).
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин пропустил два мяча в домашней игре против Баварии (1:2). На голы Луиса Диаса и Гарри Кейна хозяева поля ответили точным ударом Килиана Мбаппе.
Арсенал получил гандикап в один мяч по итогам первой выездной встречи со Спортингом (1:0) благодаря голу Кая Хаверца в конце игры.
На среду, 8 апреля, запланированы еще два матча: Барселона – Атлетико, ПСЖ – Ливерпуль. Ответные встречи пройдут через неделю.
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
1/4 финала. Первые матчи. 7–8 апреля 2026
07.04. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Бавария (Германия) – 1:2
Голы: Килиан Мбаппе, 74 – Луис Диас, 41, Гарри Кейн, 46
07.04. 22:00. Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия) – 0:1
Гол: Кай Хаверц, 90+1
Матчи 8 апреля
08.04. 22:00. Барселона (Испания) – Атлетико (Испания)
08.04. 22:00. ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия)
