  4. Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: Лунин пропустил дважды, успех канониров
08 апреля 2026, 00:23 | Обновлено 08 апреля 2026, 00:28
Вечером 7 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день состоялись два поединка: Реал Мадрид – Бавария (1:2), Спортинг – Арсенал (0:1).

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин пропустил два мяча в домашней игре против Баварии (1:2). На голы Луиса Диаса и Гарри Кейна хозяева поля ответили точным ударом Килиана Мбаппе.

Арсенал получил гандикап в один мяч по итогам первой выездной встречи со Спортингом (1:0) благодаря голу Кая Хаверца в конце игры.

На среду, 8 апреля, запланированы еще два матча: Барселона – Атлетико, ПСЖ – Ливерпуль. Ответные встречи пройдут через неделю.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/4 финала. Первые матчи. 7–8 апреля 2026

07.04. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Бавария (Германия) – 1:2

Голы: Килиан Мбаппе, 74 – Луис Диас, 41, Гарри Кейн, 46

07.04. 22:00. Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия) – 0:1

Гол: Кай Хаверц, 90+1

Матчи 8 апреля

08.04. 22:00. Барселона (Испания) – Атлетико (Испания)

08.04. 22:00. ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия)

Сетка плей-офф

Инфографика

По теме:
Мануэль Нойер признан игроком матча Реал – Бавария
ОФИЦИАЛЬНО. Англия будет представлена 5 командами в Лиге чемпионов 2026/27
Новый рекорд Кейна: Анри и Салах остались позади
Ливерпуль Барселона Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Андрей Лунин выбор редакции ПСЖ Лига чемпионов статистические расклады Барселона - Атлетико Илья Забарный Спортинг - Арсенал ПСЖ - Ливерпуль
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер поблагодарил и попрощался с тренером
Футбол | 07 апреля 2026, 22:44 0
Шахтер поблагодарил и попрощался с тренером
Шахтер поблагодарил и попрощался с тренером

Умер легендарный Луческу...

Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Футбол | 07 апреля 2026, 07:22 22
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера

Игорь Петров получил должность в клубе из так называемой Донецкой народной республики

Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Футбол | 07.04.2026, 21:07
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Футбол | 07.04.2026, 07:26
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Динамо выступило с заявлением по судейству. Обвинили в грубых ошибках
Футбол | 07.04.2026, 19:38
Динамо выступило с заявлением по судейству. Обвинили в грубых ошибках
Динамо выступило с заявлением по судейству. Обвинили в грубых ошибках
Популярные новости
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
Украина одержала громкую победу над россией в спортивном арбитражном суде
Украина одержала громкую победу над россией в спортивном арбитражном суде
06.04.2026, 15:22
Другие виды
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Бокс
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
06.04.2026, 05:02 1
Бокс
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 16
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
07.04.2026, 06:23 28
Футбол
