Вечер Лиги чемпионов. Первые матчи 1/4 финала: расписание, сетка плей-офф

7 и 8 апреля состоятся первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

За два дня состоятся 4 игры, а ответные встречи пройдут через неделю.

Во вторник, 7 апреля, пройдут поединки: Реал Мадрид – Бавария, Спортинг – Арсенал.

На среду, 8 апреля, запланированы матчи: Барселона – Атлетико, ПСЖ – Ливерпуль.

В турнире выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ) и Андрей Лунин (Реал).

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/4 финала. Первые матчи. 7–8 апреля 2026

Расписание матчей

07.04. 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Бавария (Германия)

07.04. 22:00. Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия)

08.04. 22:00. Барселона (Испания) – Атлетико (Испания)

08.04. 22:00. ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия)

Сетка плей-офф

Инфографика

