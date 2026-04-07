Сборная Украины по мини-футболу сыграла мини-турнир в чешском Брно

Сборная Украины по мини-футболу сыграла мини-турнир в Чехии.

Турнир прошел в чешском Брно с 6 по 7 апреля при участии 4 команд.

Сине-желтая команда уступила Чехии (1:2) и Словакии (0:1), а затем обыграла Сербию (3:2).

Набрав 3 очка, сборная Украины заняла последнее место в квартете, а выиграла турнир команда Сербии (6 очков).

Команда под руководством Александра Бондаря ведет подготовку к ЧЕ-2026, который начнется 28 мая. Сине-желтые в группе сыграют против Бельгии, Турции и Сербии.

Инфографика

Видеообзор матчей