Сборная Украины по мини-футболу сыграла мини-турнир в чешском Брно

Сборная Украины по мини-футболу сыграла мини-турнир в Чехии.
Турнир прошел в чешском Брно с 6 по 7 апреля при участии 4 команд.
Сине-желтая команда уступила Чехии (1:2) и Словакии (0:1), а затем обыграла Сербию (3:2).
Набрав 3 очка, сборная Украины заняла последнее место в квартете, а выиграла турнир команда Сербии (6 очков).
Команда под руководством Александра Бондаря ведет подготовку к ЧЕ-2026, который начнется 28 мая. Сине-желтые в группе сыграют против Бельгии, Турции и Сербии.
