Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
Большой успех команды Компани на чужом поле
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Первый матч.
«Реал» – «Бавария» - 1:2
Голы: Мбаппе, 71 – Диас, 41, Кейн, 46
Предупреждения: Чуамэни, 36 – Та, 71, Л. Диас, 77, Мусиала, 86
«Реал»: Лунин – Каррерас, Гюйсен (Милитао, 62), Рюдигер, Александер-Арнольд – Питарч (Беллингем, 62), Чуамэни, Вальверде – Винисиус, Мбаппе, Гюллер (Б. Диас, 71).
«Бавария»: Нойер – Станишич, Та, Упамекано, Лаймер (Дэвис, 69) – Павлович (Горецка, 90+3), Киммих – Л. Диас (Бишоф, 90+3), Гнабри (Мусиала, 69), Олисе – Кейн.
Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).
Удары (в створ) – 20 (9) : 19 (6)
Угловые – 8 : 11
Оффсайды – 1 : 2
РЕАЛ – БАВАРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 21°C
Мирче Луческу было 80 лет...
Тренер намерен отработать контракт до июля 2026 года
Но важный гол забил Мбаппе! 1-2 оставил надежды на камбэк. Будем поддерживать Мадрид на Альянц-арене!