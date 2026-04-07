  4. Лунина огорчили дважды. Бавария одолела Реал в Мадриде
07.04.2026 22:00 – FT 1 : 2
Бавария
07 апреля 2026, 23:57 | Обновлено 08 апреля 2026, 00:06
Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Первый матч.

«Реал» – «Бавария» - 1:2

Голы: Мбаппе, 71 – Диас, 41, Кейн, 46

Предупреждения: Чуамэни, 36 – Та, 71, Л. Диас, 77, Мусиала, 86

«Реал»: Лунин – Каррерас, Гюйсен (Милитао, 62), Рюдигер, Александер-Арнольд – Питарч (Беллингем, 62), Чуамэни, Вальверде – Винисиус, Мбаппе, Гюллер (Б. Диас, 71).

«Бавария»: Нойер – Станишич, Та, Упамекано, Лаймер (Дэвис, 69) – Павлович (Горецка, 90+3), Киммих – Л. Диас (Бишоф, 90+3), Гнабри (Мусиала, 69), Олисе – Кейн.

Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).

Удары (в створ) – 20 (9) : 19 (6)
Угловые – 8 : 11
Оффсайды – 1 : 2

РЕАЛ – БАВАРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C

Мануэль Нойер признан игроком матча Реал – Бавария
ОФИЦИАЛЬНО. Англия будет представлена 5 командами в Лиге чемпионов 2026/27
Новый рекорд Кейна: Анри и Салах остались позади
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Футбол | 07 апреля 2026, 21:07 70
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола
Умер легендарный экс-тренер Динамо и Шахтера. Трагедия для всего футбола

Мирче Луческу было 80 лет...

Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Футбол | 07 апреля 2026, 07:26 16
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины

Тренер намерен отработать контракт до июля 2026 года

Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Футбол | 07.04.2026, 08:44
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Слот рассказал, выйдет ли Исак в стартовом состав на матч с ПСЖ
Футбол | 07.04.2026, 22:42
Слот рассказал, выйдет ли Исак в стартовом состав на матч с ПСЖ
Слот рассказал, выйдет ли Исак в стартовом состав на матч с ПСЖ
Динамо выступило с заявлением по судейству. Обвинили в грубых ошибках
Футбол | 07.04.2026, 19:38
Динамо выступило с заявлением по судейству. Обвинили в грубых ошибках
Динамо выступило с заявлением по судейству. Обвинили в грубых ошибках
Мусіала далі не формі,скільки контри Баварія просвистала в 2му таймі,але ясно що ще нічого не ясно,а взагалі результат хороший.
Каррерас - Лев матчу
Мануель вигриз цю перемогу. Шанси досить 50 на 50
А Лунін брав м'ячі??
Вини Луніна в м'ячах в принципі нема. В захисті Реал грав загалом хреново. Баварія багато пробачила.
Нічого ще не ясно. Це Реал Мадрид.
Ну що Там Вболівальники Реалу ?Баварія Віват
Реал провалил игру, по всей видимости Арбелоа налажал с составом. А че ему не налажать, у него опыта не то, что на таком уровне, а вообще ноль. Самый прикол в том, что whoscored поставил Лунину за два  почти ту же оценку, что Нойеру, прыгавшему в рамке как спайдермен. Хотя второй пропущенный Реалом можно было и отменять, игрок в пассивном офсайде маячит перед вратарем, перед ударом уходит, но то таке.
с Фрайбургом в гостях было тяжелее ...
Можна віддавати кубок Баварцям, браво
Коли Лунтік менше двох пропускав, вже і не згадаю
Ну что ж, грустный вечер, а как говорится беда не приходит одна.
Но важный гол забил Мбаппе! 1-2 оставил надежды на камбэк. Будем поддерживать Мадрид на Альянц-арене!
олівер як був ідором так і помре ним
Лунін is the best. Свою пару голів зробив традицією.
Популярные новости
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 18
Футбол
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
07.04.2026, 09:43 2
Футбол
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
07.04.2026, 07:22 22
Футбол
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
07.04.2026, 04:22 2
Бокс
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Бокс
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
06.04.2026, 10:08
Футзал
