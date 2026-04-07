Во вторник, 7 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором «Реал» Мадрид на своем поле принимает «Баварию».

Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

На предыдущем этапе турнира мадридцы уверенно одолели «Манчестер Сити» с общим счетом 5:1, тогда как мюнхенцы разгромили «Аталанту» – 10:2 по сумме двух матчей.

Лига чемпионов. Четвертьфинал, первый матч.

Реал – Бавария – 0:2 (обновляется)

Голы: Диас, 41, Кейн, 46.

ГОЛ! Диас, 41, 0:1!

ГОЛ! Кейн, 46, 0:2!