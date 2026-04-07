Реал Мадрид

07.04.2026 22:00
Бавария
07 апреля 2026, 21:30 | Обновлено 07 апреля 2026, 21:49
Реал – Бавария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Первый матч.

«Реал» – «Бавария» - 0:0

«Реал»: Лунин – Каррерас, Гюйсен, Рюдигер, Александер-Арнольд – Питарч, Чуамэни, Вальверде – Винисиус, Мбаппе, Гюллер.

Запасные: Ф. Гонсалес, Карвахаль, Милитао, Алаба, Беллингем, Камавинга, Г. Гарсия, Ассенсио, Себальос, Ф. Гарсия, Б. Диас, Мастантуоно.

«Бавария»: Нойер – Станишич, Та, Упамекано, Лаймер – Павлович, Киммих – Диас, Гнабри, Олисе – Кейн.

Запасные: Урбиг, Ким, Горецка, Мусиала, Джексон, Дэвис, Бишоф, Ито, Геррейра, Османи, Карл.

Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).

Во вторник, 7-го апреля, состоится первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Матч пройдет в Мадрид, на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало в 22:00.

Команду Альваро Арбелоа уже успели похоронить в дуэли против «Манчестер Сити», но в итоге именно «горожане» покинули турнир. А теперь «Реал» сыграет против одного из главных фаворитов на победу в турнире в целом. И уж если и «Баварию» удасться одолеть «галактикос», то дальше путь к трофею будет открыт. Команда Венсана Компани, очевидно, против такого развития событий.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Бавария», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Вразрвуючи що у Реала немає захисту,думаю що Баварія повина пройти даоі, але у Реала добра середня лінія і нападники - тому все може бути
