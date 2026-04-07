  Реал Мадрид – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
07 апреля 2026, 15:12
902
0

Реал Мадрид – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Первый поединок состоится 7 апреля в 22:00 по Киеву

07 апреля 2026, 15:12 |
902
0
Реал Мадрид – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
7 апреля на Сантьяго Бернабеу пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Реал Мадрид встретится с Баварией.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда испытывает все возрастающее давление. Вполне возможно, Флорентино Перес сейчас очень жалеет, что год назад расстался с Анчелотти, не сумев найти в себе силы продолжить сотрудничество на фоне неудач и в Лиге чемпионов, и на внутренней арене. Преемники Карло уже провалили фактически все, что можно. Хаби Алонсо проигрывал на клубном чемпионате мира и Суперкубке - после той неудачи его уволили. А уже с Арбелоа следом за вылетом из кубка, в дебютном матче, последовал провал в Примере. С учетом осечки в крайнем туре, на который Лунин вышел капитаном, отставание от Барселоны достигло уже семи очков.

Так что остается только Лига чемпионов. Там не лучшим образом провели основной раунд, и в итоге в плей-офф пришлось играть уже в феврале. Впрочем, тогда блестяще отомстили Бенфике за гол Трубина, а потом победили и Манчестер Сити и дома, и на выезде.

Бавария

Клуб играет под руководством Компани с лета позапрошлого года. Тогда, после сезона без трофеев, никого более статусного в Мюнхен не заманили. Венсан, впрочем, справился с основной задачей, с первой же попытки уверенно вернув серебряную салатницу. Сейчас уже понятно, что к выигранному еще летом Суперкубку прибавится сохранение первого места в Бундеслиге. Так что на внутренней арене остается только борьба за кубок - там в середине месяца ожидается непростой выезд к Байеру.

Но пока что максимум внимания Лиге чемпионов. Там немцы оступились только раз, на поле Арсенала. Всех остальных соперников обыгрывали, причем в основном уверенно. В том числе и Аталанту в 1/8 финала - причем в обоих поединках ее громили.

Статистика личных встреч

В последнее время лучше были испанцы - что в 2018-м, что в 2024-м получалось побеждать в одном поединке и заканчивать ничьей другой.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в немцев. Ставим на их реванш, но с форой 0(коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
По теме:
Удивили выбором. Букмекеры объявили фаворита суперматча Реал – Бавария
Кейн хочет Золотой мяч: «Мне нужно выиграть Лигу чемпионов или ЧМ»
Смогут ли Кейн, Диас и Олисе суммарно забить 100+ голов в сезоне 2025/26?
Реал Мадрид Бавария Реал - Бавария Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Футбол | 07 апреля 2026, 10:12 3
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя

Луиш Фигу имеет слабость

В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
Футбол | 07 апреля 2026, 08:02 10
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной

В ассоциации изучают вариант с Лупашко

Зинедин Зидан согласился возглавить одну из самых титулованных команд мира
Футбол | 06.04.2026, 15:37
Зинедин Зидан согласился возглавить одну из самых титулованных команд мира
Зинедин Зидан согласился возглавить одну из самых титулованных команд мира
Антонио КОНТЕ: «Сборная Италии? По многим причинам я бы взял Конте»
Футбол | 07.04.2026, 13:15
Антонио КОНТЕ: «Сборная Италии? По многим причинам я бы взял Конте»
Антонио КОНТЕ: «Сборная Италии? По многим причинам я бы взял Конте»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Футбол | 07.04.2026, 09:43
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины получит звездное усиление: «Уже есть договоренность»
Сборная Украины получит звездное усиление: «Уже есть договоренность»
05.04.2026, 10:21 1
Баскетбол
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
07.04.2026, 05:02
Бокс
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
05.04.2026, 09:22
Бокс
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
Определена европейская сборная, которая может заменить Иран на ЧМ-2026
Определена европейская сборная, которая может заменить Иран на ЧМ-2026
05.04.2026, 08:02 16
Футбол
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
06.04.2026, 23:55 8
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 16
Футбол
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
05.04.2026, 11:52 8
Футбол
