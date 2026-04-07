7 апреля на Сантьяго Бернабеу пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Реал Мадрид встретится с Баварией.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда испытывает все возрастающее давление. Вполне возможно, Флорентино Перес сейчас очень жалеет, что год назад расстался с Анчелотти, не сумев найти в себе силы продолжить сотрудничество на фоне неудач и в Лиге чемпионов, и на внутренней арене. Преемники Карло уже провалили фактически все, что можно. Хаби Алонсо проигрывал на клубном чемпионате мира и Суперкубке - после той неудачи его уволили. А уже с Арбелоа следом за вылетом из кубка, в дебютном матче, последовал провал в Примере. С учетом осечки в крайнем туре, на который Лунин вышел капитаном, отставание от Барселоны достигло уже семи очков.

Так что остается только Лига чемпионов. Там не лучшим образом провели основной раунд, и в итоге в плей-офф пришлось играть уже в феврале. Впрочем, тогда блестяще отомстили Бенфике за гол Трубина, а потом победили и Манчестер Сити и дома, и на выезде.

Бавария

Клуб играет под руководством Компани с лета позапрошлого года. Тогда, после сезона без трофеев, никого более статусного в Мюнхен не заманили. Венсан, впрочем, справился с основной задачей, с первой же попытки уверенно вернув серебряную салатницу. Сейчас уже понятно, что к выигранному еще летом Суперкубку прибавится сохранение первого места в Бундеслиге. Так что на внутренней арене остается только борьба за кубок - там в середине месяца ожидается непростой выезд к Байеру.

Но пока что максимум внимания Лиге чемпионов. Там немцы оступились только раз, на поле Арсенала. Всех остальных соперников обыгрывали, причем в основном уверенно. В том числе и Аталанту в 1/8 финала - причем в обоих поединках ее громили.

Статистика личных встреч

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.78 для Реала и 2.42 для Баварии. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

В последнее время лучше были испанцы - что в 2018-м, что в 2024-м получалось побеждать в одном поединке и заканчивать ничьей другой.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в немцев. Ставим на их реванш, но с форой 0(коэффициент - 1,65).