Гвардиола еще не решил, останется ли в Сити. Но в клубе царит спокойствие

Летом исполнится ровно десять лет с тех пор, как Пеп Гвардиола стал главным тренером Манчестер Сити. Не исключено, что этот юбилей подведет черту под периодом пребывания 55-летнего испанского специалиста во главе “горожан”. Даже несмотря на действующий до конца сезона-2026/27 контракт, Гвардиола все еще не решил, продолжит ли работу с Манчестер Сити после окончания текущей кампании, либо же попросит руководителей завершить сотрудничество.

22 марта Манчестер Сити под руководством Гвардиолы добыл свой очередной трофей. В финале Кубка английской лиги “горожане” в целом справедливо и логично переиграли Арсенал (2:0), а вскоре клубный футбол ушел на паузу, связанную с матчами национальных сборных. В Англии ожидали, что этот период, по сути последний перед завершением сезона в клубных турнирах, позволит Гвардиоле обдумать вопрос своего будущего и определиться с ним окончательно. Иными словами, от испанского коуча ожидали публичного заявления, останется ли он в Манчестер Сити и на следующий сезон, либо же доведет текущую кампанию до конца, а там, вне зависимости от результатов, попрощается с местом работы, на котором провел десять лет.

Но Гвардиола не вышел с публичным заявлением, а также не уведомил о своих планах руководство клуба. Даже инсайдеры, максимально приближенные к руководству “горожан” нынче не могут дать никаких гарантий того, что Пеп останется на Этихаде, а не пожелает летом уйти.

Однако, что еще более удивительно, в целом внутри Манчестер Сити царит абсолютно спокойная атмосфера. Никто из боссов не собирается оказывать на Гвардиолу никакого давления, чтобы тот уже сейчас объявил свое решение. Все просто ждут времени, когда это произойдет само собой. Уж слишком большим является уважение к заслугам и достижениям Пепа, чтобы допустить хоть малейший намек на какое-то недопустимое в данной ситуации поведение в отношении этого наставника. В конце концов, ситуация для Манчестер Сити не новая, ведь в 2024-м контракт Гвардиолы также истекал, и решение продлить его коуч принял в то время, которое счел максимально удобным для себя самого. Он просто это заслужил, и в Манчестер Сити это прекрасно понимают и полностью принимают.

С другой стороны, в клубе не сидят сложа руки. Топ-менеджмент “горожан” осознает, что летом на рынке тренеров может быть очень горячо. С высокой долей вероятности сменятся наставники в Ньюкасле и Ливерпуле, также все еще не определился с кандидатурой полноценного главного тренера Манчестер Юнайтед, да и в мадридском Реале, скорее всего, предпочтут подыскать себе кого-то более авторитетного, маститого и статусного, нежели 43-летний Альваро Арбелоа, особенно если последнему не удастся взять чемпионство в Ла Лиге, или же вернуть в Мадрид трофей Лиги чемпионов.

Это означает, что конкуренция за хорошего специалиста летом-2026 между топ-клубами будет очень серьезной. Но, как пишут инсайдеры, в Манчестер Сити в целом считают себя готовыми к тому, что придется выходить на рынок наставников и договариваться с кем-то, кто заменит Гвардиолу, если тот все-таки пожелает уйти. Еще в конце минувшего года «горожане» провели переговоры с Энцо Мареской. Также “на радарах” у Манчестер Сити находятся еще два достаточно молодых и абсолютно точно крайне амбициозных специалиста – испанец Хаби Алонсо и бельгиец Венсан Компани.

Поговаривают, что есть и еще один потенциальный кандидат, чье имя может удивить многих. Речь идет о 43-летнем испанце Андони Ираоле, который с 2023-го возглавляет Борнмут и пока, очевидно, на фоне подобного рода сплетен, не спешит продлевать контракт с “вишнями”, который истекает летом 2026-го.

Впрочем, несложно понять, что ключевым предпочтением для боссов Манчестер Сити в тренерском вопросе является сохранение на должности Пепа Гвардиолы. В клубе хотят, чтобы этот специалист остался и завершил работу по перестройке команды, которую руководители вместе с самим Пепом начали в 2024-м. В какой-то момент в клубе осознали, что допустили ошибку, позволив команде чересчур состариться, что привело к падению общего уровня на фоне старения ряда прежних лидеров. Это привело к во многом лихорадочным и несвойственным в последние годы для Сити трансферным решениям, на которые ушло порядка полумиллиарда фунтов. За эти деньги на Этихад перебралось 20 новых футболистов, которым все еще нужно время и работа с Гвардиолой, чтобы окрепнуть и показать свои лучшие качества. Например, Райану Шерки всего 22 года, Жереми Доку – 23, и даже Марк Гехи не видится ветераном, ведь ему только в январе исполнилось 25. А есть еще молодые таланты из клубной академии, которые прогрессируют буквально от матча к матчу – тот же Нико О’Райли, например…

С другой стороны, усиливать состав Манчестер Сити все равно планирует. Летом клуб настроен оформить подписание как минимум двух игроков – Эллиота Андерсона из Ноттингем Форест и Майкла Кайоде из Брентфорда. За первого “горожанам” предстоит выиграть конкуренцию у земляков из Манчестер Юнайтед, а вот за итальянца придется посоперничать с континентальными грандами, ведь на него уже положили глаз скауты Пари Сен-Жермен и Баварии.

И вряд ли планы по кадровому усилению первой команды будут как-то сорваны или изменены, даже если Гвардиола пожелает уйти. Горизонты планирования в клубе в целом настолько стабильны и конкретны, что многие решения все равно будут доведены до конца, с этим главным тренером во главе первой команды, либо же с тем, кто прибудет ему на замену.

Что правда, люди из окружения руководства Манчестер Сити, как пишут в Англии, в целом убеждены, что Гвардиола не оставит клуб в тяжелом положении, приняв решение о своем будущем буквально в последнюю минуту. Именно поэтому сейчас, когда для “горожан” все еще актуальным остается вопрос чемпионской гонки с Арсеналом, Гвардиола отреагировал на вопрос по поводу своего потенциального ухода в конце сезона, который прозвучал на одной из последних пресс-конференций, с нескрываемым недоумением. Да и вообще в последнее время Пеп явно не похож на человека, который более не имеет сил или мотивации, чтобы продолжать работать на тренерской скамье в Манчестер Сити.

Но также нельзя забывать, что Гвардиола, как человек независимый и целеустремленный, прекрасно понимает, что конец его небесно-голубой главы наступит скорее раньше, чем позже. Хотя прямо сейчас действительно есть все основания полагать, что даже он сам не знает, останется ли в Манчестере к августу. Многое в этом вопросе, вероятно, действительно будет зависеть от исхода чемпионской гонки…

Текст: meta.ua