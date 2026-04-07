  4. Ястремская успешно стартовала на WTA 500 в Линце, переиграв 36-ю ракетку
07 апреля 2026, 15:19 | Обновлено 07 апреля 2026, 15:37
Ястремская успешно стартовала на WTA 500 в Линце, переиграв 36-ю ракетку

В первом раунде пятисотника в Австрии Даяна в трех сетах переиграла Энн Ли

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

В первом раунде украинка в трех сетах переиграла представительницу США Энн Ли (WTA 36) за 2 часа и 6 минут.

WTA 500 Линц. Грунт в помещении, 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Энн Ли (США) [7] – 7:5, 4:6, 6:3

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2025 году Даяна одолела Энн на соревнованиях в Хобарте.

Следующей соперницей Ястремской будет Елена-Габриэла Русе (Румыния, WTA 87). Ранее Даяна четыре раза играла против Елены-Габриэлы и потерпела четыре поражения.

Помимо Ястремской, Украину в основе Линца также представит Ангелина Калинина, которая получила статус лаки-лузера и в 1/16 финала поборется с Панной Удварди.

Реализованный матчбол Даяны Ястремской

Даниил Агарков
Молодець,гра ніяка,але результат є!
Це була зустріч Ястремської зі своєю китайською підробкою)))
Але ж грала з сіянною тенісисткою)). І так, могла краще. Але тогорічних пунктів захищати ще багато, Лінц вболівав за Даяну, тому і ми вболіваємо далі.
Вимучила. Гра , ну дуже посередня від обох. Колись по10-12 ейсів за гру набивала , а було і 15 , а зараз жодного . Скоро 26 років , а досягнень- це ті ,які були років 7-8 назад.
Лінц знаходиться злочинно далеко від пляжів... Треба скоріш згортатись та летіти під пальми... 🏖️🏝️☀️
