Ястремская успешно стартовала на WTA 500 в Линце, переиграв 36-ю ракетку

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

В первом раунде украинка в трех сетах переиграла представительницу США Энн Ли (WTA 36) за 2 часа и 6 минут.

WTA 500 Линц. Грунт в помещении, 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Энн Ли (США) [7] – 7:5, 4:6, 6:3

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2025 году Даяна одолела Энн на соревнованиях в Хобарте.

Следующей соперницей Ястремской будет Елена-Габриэла Русе (Румыния, WTA 87). Ранее Даяна четыре раза играла против Елены-Габриэлы и потерпела четыре поражения.

Помимо Ястремской, Украину в основе Линца также представит Ангелина Калинина, которая получила статус лаки-лузера и в 1/16 финала поборется с Панной Удварди.

Реализованный матчбол Даяны Ястремской