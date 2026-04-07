Ястремская успешно стартовала на WTA 500 в Линце, переиграв 36-ю ракетку
В первом раунде украинка в трех сетах переиграла Энн Ли
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Линце, Австрия.
В первом раунде украинка в трех сетах переиграла представительницу США Энн Ли (WTA 36) за 2 часа и 6 минут.
WTA 500 Линц. Грунт в помещении, 1/16 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Энн Ли (США) [7] – 7:5, 4:6, 6:3
Это было второе очное противостояние соперниц. В 2025 году Даяна одолела Энн на соревнованиях в Хобарте.
Следующей соперницей Ястремской будет Елена-Габриэла Русе (Румыния, WTA 87). Ранее Даяна четыре раза играла против Елены-Габриэлы и потерпела четыре поражения.
Помимо Ястремской, Украину в основе Линца также представит Ангелина Калинина, которая получила статус лаки-лузера и в 1/16 финала поборется с Панной Удварди.
Реализованный матчбол Даяны Ястремской
A winner for the win 💥@D_Yastremska outlasts Li for a place in the Round of 16!#WTALinz pic.twitter.com/6nGC9HXMvV— wta (@WTA) April 7, 2026
