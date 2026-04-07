Арсенал вырвал победу над Спортингом в матче 1/4 финала ЛЧ

Во вторник, 7 апреля, состоялся первый четвертьфинал лиги чемпионов между «Спортингом» и «Арсеналом».

Поединок прошел на стадионе «Эстадио Жосе Альваладе» в Лиссабоне.

Единственный мяч в компенсированное ко второму тайму время забил немецкий нападающий гостей Кай Хаверц.

Ответная встреча состоится 16 апреля в Лондоне.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Спортинг – Арсенал – 0:1

Гол: Хаверц, 90+1

Спортинг Лиссабон: Руи Силва, Гонсалу Инасиу, Усман Дьоманде, Иван Фреснеда, Педро Гонсалвес (Рафаэл Нел, 79), Хидемаса Морита, Жоау Симоэш (Дэниел Браганса, 62), Луис Хавьер Суарес, Жени Катаму, Франсишку Тринкан, Максимилиано Араухо

Арсенал: Давид Райя, Габриэль, Риккардо Калафьори, Вильям Салиба, Бен Уайт, Мартин Эдегор (Каи Хавертц, 70), Мартин Субименди, Деклан Райс, Нони Мадуэке (Макс Доуман, 76), Леандро Троссар (Габриэл Мартинелли, 76), Виктор Дьекереш

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.