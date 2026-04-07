Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал вырвал победу над Спортингом в матче 1/4 финала ЛЧ
Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
07.04.2026 22:00 – FT 0 : 1
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
07 апреля 2026, 23:54 | Обновлено 08 апреля 2026, 00:36
857
3

Арсенал вырвал победу над Спортингом в матче 1/4 финала ЛЧ

Единственный мяч забил Кай Хаверц

Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 7 апреля, состоялся первый четвертьфинал лиги чемпионов между «Спортингом» и «Арсеналом».

Поединок прошел на стадионе «Эстадио Жосе Альваладе» в Лиссабоне.

Единственный мяч в компенсированное ко второму тайму время забил немецкий нападающий гостей Кай Хаверц.

Ответная встреча состоится 16 апреля в Лондоне.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Спортинг – Арсенал – 0:1

Гол: Хаверц, 90+1

Спортинг Лиссабон: Руи Силва, Гонсалу Инасиу, Усман Дьоманде, Иван Фреснеда, Педро Гонсалвес (Рафаэл Нел, 79), Хидемаса Морита, Жоау Симоэш (Дэниел Браганса, 62), Луис Хавьер Суарес, Жени Катаму, Франсишку Тринкан, Максимилиано Араухо

Арсенал: Давид Райя, Габриэль, Риккардо Калафьори, Вильям Салиба, Бен Уайт, Мартин Эдегор (Каи Хавертц, 70), Мартин Субименди, Деклан Райс, Нони Мадуэке (Макс Доуман, 76), Леандро Троссар (Габриэл Мартинелли, 76), Виктор Дьекереш

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон Лига чемпионов Мартин Субименди Спортинг - Арсенал Кай Хаверц
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Редакція я вас не впізнаю. "Арсенал вирвав два очки у Спортінга". Звучить же
Ответить
+1
Канониры молодцы!
Красно-белые лондонцы порадовали и красно-белых лиссабонцев!
Ответить
0
брал ничью, а Ремарк прогуливал
Ответить
-1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем