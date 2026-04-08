Микель АРТЕТА: «Он необыкновенный, отличный, невероятный. Я даже не знаю..»

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поделился эмоциями после победы своей команды над Спортингом (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, я очень счастлив. Это был важный вечер, знаковый момент в сезоне. Особенно учитывая, откуда мы пришли. Думаю, нам было что доказывать. И вчера я говорил о нашей идентичности и о том, что я хотел увидеть на поле. Это, безусловно, произошло. Безусловно, произошел определенный спад. А потом мы сыграли против нашего соперника.

Это очень хитрый, очень сложный соперник. Именно поэтому они выиграли здесь 17 матчей. Они не проигрывали слишком долго, и нам действительно пришлось сразиться за победу.

У нас были моменты настоящего преимущества с большим количеством ситуаций в штрафной и вокруг нее, но иногда мы не создавали достаточной угрозы. Нам не хватало чуть большей четкости, чуть более острых движений, последнего паса.

Но мы вели игру так, как хотели. Однако, сказав это, мы также знали, что это очень опасная команда, когда у них есть пространство, и у них было две ситуации, когда Дэвид должен был вмешаться блестяще. И снова, как и в течение всего сезона, финал наступает, когда самая важная часть игры вот-вот должна состояться, и это делает разницу, позволяющую нам выиграть.

Что касается влияния наших игроков, выходящих из ряда запасных? Я считаю, что это отражение той слаженности, которая властвует в команде, и уважения к своей роли в матче. И мое решение часто бывает нелегким, — оставить определенных игроков на скамейке запасных в начале матча. Но это смотрится естественно. Они так любят друг друга, что делают это ради команды.

И когда играешь с таким настроением и желанием, такие вещи могут случаться. И это, опять же, являлось ключевым фактором для повышения нашего рейтинга. И мы говорим об идентичности. Это был один из главных вопросов, которые я тоже обсуждал, потому что они понадобятся нам в решающие моменты, чтобы принести нам победу.

Что касается поразительной игры Дэвида Райи? Он необыкновенный, отличный, невероятный. Я даже не знаю, какое именно прилагательное подобрать. Но этого вполне достаточно. Мы очень рады, что он у нас есть.

О том, что результаты и игра команды говорят о самой команде… Именно тогда наступает сложный период. Думаю, самое лучшее, что можно сделать вместо того, чтобы много говорить, это наблюдать. Посмотреть вокруг и увидеть, как люди реагируют. Как они говорят, как смотрят на тебя, как тебя оценивают, что делают, анализируют ли собственные действия или начинают критиковать других.

Посмотрите вокруг, и вы узнаете об окружающих и окружающих вас. И я не могу гордиться больше тем, что работаю в клубе с людьми, единственное, что они могут сделать — это спросить: «Что еще я могу сделать, чтобы помочь?». И когда у вас есть такие люди, я не знаю, понадобится ли еще неделю-две, но в конце что-то хорошее случится, потому что мы этого заслуживаем.

О сосредоточенности Дэвида… По-моему, это эволюция игры на каждой позиции. Роль вратаря, по всей видимости, за последние несколько лет быстро изменилась и эволюционировала, и мы требуем от него очень многого. Но сейчас на многих позициях ситуация и требования очень схожи, и игроки должны к этому приспосабливаться. Когда у тебя кроме качеств Дэвида есть смелость и воля делать определенные вещи, именно тогда ты можешь выйти на другой уровень.

О впечатляющих результатах Кая в важных матчах... Во многом именно потому, что он это уже делал, как вы сказали. Он это пережил, был частью чего-то, и это очень важно для команды и ее окружения. И сегодня он был готов: я видел по его разочарованию на днях, что он хотел выйти на поле немедленно, а эпизод с голом – как со стороны Габи, так и с его стороны – просто великолепен.

О нашем подходе к игре... Мы знаем, как они начинают первый тайм здесь, какую атмосферу создают как команда, особенно когда выходят вперед, это очень опасно, потому что они очень сильны в переходах. В тот момент, когда они обводят тебя и бегут, эти вторые действия, они команда, которая создает большие проблемы, и когда ты догоняешь, это еще труднее.

О настроении в раздевалке и уверенности, которую он дарит… Да, ведь с августа от нас требуют победы, победы, победы и еще раз победы, а если не выиграешь – это катастрофа, и этого недостаточно. Ты не выиграешь четыре трофея и… что мы делаем? Это нормально, но им нужна определенная перспектива, особенно с моей стороны, напоминание о том, кто мы как команда и что привело нас туда, где мы есть. Прими это, живи настоящим, делай все, что можешь, и посмотрим, что будет.

Относительно использования этого матча как образца для остального сезона... Во многих аспектах — да, особенно в тех, которые зависят от нас и не имеют ничего общего с качеством или исполнением. Именно эти аспекты привели нас сюда. Остальное — это уже другое дело: это отдельные моменты, которые могут быть лучше или не столь эффективны, но если мы сохраним эти аспекты, у нас будут отличные шансы.

О том, как Виктор прощался с болельщиками после окончания матча... Ну, я об этом не знал, но очень рад это слышать, потому что понимаю, как он чувствовал себя, учитывая, что ему тоже пришлось уйти. Я знаю, что когда большой игрок покидает большой клуб, это никогда не бывает легко. Но если это так, то много говорит о культуре и болельщиках здесь, а также о том, что Виктор для них означал и что он для них сделал. Так что я уверен, что он очень этому рад», – сказал коуч.