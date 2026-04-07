Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Спортинг – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
07.04.2026 22:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
07 апреля 2026, 15:57 |
890
0

Спортинг – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Коллаж Sport.ua

7 апреля на Да Луш пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором Спортинг Лиссабон встретится с Арсеналом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Команда привыкла быть первой на внутренней арене. Так было и в прошлом сезоне, когда, проиграв в серии пенальти Трубину и его Бенфике финал Кубка Лиги, в итоге выиграли ключевые трофеи, в виде золотого дубля. Сейчас этот статус подвергся большому удару. Ладно уступить соседу летом Суперкубок - но, главное, в Примейре сейчас лидирует Порту. Правда, отставание уже почти минимальное, да и в первом полуфинале кубка его дома победили 1:0.

В Лиге чемпионов португальцы уже успели удивить дважды. Во-первых, тем, что взяли пять побед и шестнадцать очков в основном раунде, закончив его в числе топ-8 лучших. Во-вторых, камбэком после 0-3 в гостях у Буде/Глимт в 1/8 финала - дома забили норвежцам трижды в основное время и еще пару мячей в экстра-тайме.

Клуб после трех вторых мест в АПЛ кряду сейчас считается безусловным фаворитом. Но при этом есть риск, что в решающий момент, на финишном отрезке, снова футболисты дрогнут, чем воспользуется Манчестер Сити, пусть даже ему нужно отыграть девять очков за семь туров, правда, при игре в запасе. Но при этом Гвардиола победил 2:0 Артету в финале Кубка Лиги. А в субботу лондонский гранд неприятно удивил, уступив и Саутгемптону, играющему сейчас в Чемпионшипе, в рамках кубка страны!

Англичане при этом установили новый рекорд - никто раньше не побеждал восемь раз в основном раунде Лиги чемпионов. Но потом в Леверкузене, начиная 1/8 финала, они чуть не уступили Байеру - только в концовке с небесспорного пенальти получилось сровнять. Это потом, дома, фаворит выиграл 2:0 у гостей из Германии.

Статистика личных встреч

Всего было пять очных поединков, и англичане выиграли первый и последний, между ними играя строго вничью.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.49 для Спортинга и 1.90 для Арсенала. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают явным фаворитом подопечных Артеты. Но португальцы хороши дома, так что применим оба забьют (коэффициент - 1,82).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем