Украина U-19 вышла на ЧЕ-2026, Динамо проиграло спарринг, золото Свичкаря

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 28 марта.

1A. Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19

Румыния U-19 не сумела обыграть Северную Ирландию U-19

1B. Украина U-19 разгромила Казахстан U-19 и близка к выходу на Евро-2026

Сине-желтые в матче лидеров группы забили три мяча в ворота соперников

2A. Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая

Сине-желтая команда со счетом 1:3 проиграла второй матч мини-турнира к ЧЕ U-19

2B. 7 голов в матче. Украина U16 и Норвегия U16 провели результативный спарринг

Сине-желтая команда проиграла товарищеский матч со счетом 3:4

3. Все решил один гол. Динамо проиграло товарищеский матч против Полесья

Киевская команда уступила со счетом 0:1, гол забил Николай Гайдучик

4. В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины

Итальянский специалист Андреас Мальдера – на карандаше

5. Сокол и Кременчуг открыли финальную серию плей-офф ЧУ по хоккею

Киевская команда оформила уверенную победу в первой игре

6A. Фигурист украинского происхождения выиграл бронзу на чемпионате мира 2026

Вадим Колесник и Эмилия Зингас заняли третье место среди танцевальных пар

6B. Три года без золота. Украинский фехтовальщик впервые выиграл на Кубке мира

Роман Свечкарь принес Украине первое золото в сезоне

7A. Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике

Ангелина в 3 сетах одолела Тамару Зиданшек и вышла в финал WTA 125 в Хорватии

7B. Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами

Коко Гауфф в трех сетах уступила первой ракетке мира Арине Соболенко

7C. Финал ждет. Снигур выиграла два матча за день на турнире ITF W75 в Словении

Дарья вначале одолела Грунчакову, а затем справилась и с Шишковой

8A. Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина

Британец хладнокровно финишировал представителя США в пятом раунде

8B. Пайфер финишировал Адесанью, который потерпел четвертое поражение подряд

Нигерийский экс-чемпион капитулировал во втором раунде на UFC Fight Night 271

9. Формула-1. Антонелли выиграл гонку в Японии, Мерседес не оформил дубль

Андреа Кими победил, Оскар Пиастри и Шарль Леклер – на подиуме

10. Гризманн хотел в MLS еще в 2016. Получилось спустя десять лет

О сбывшейся мечте Маленького принца